22.01.2019 15:50
Текст: Юрий Сизов

Беларусь поделится с сибиряками опытом "зеленого" градостроительства

Перспективы рационального природопользования и взаимодействие профильных ведомств в области охраны окружающей среды стали содержанием продуктивного диалога в отраслевом министерстве Беларуси с их коллегами из Новосибирской области.
Фото: Министерство природных ресурсов Беларуси Фото: Министерство природных ресурсов Беларуси
Фото: Министерство природных ресурсов Беларуси

Как было подтверждено в ходе встречи министра природных ресурсов РБ Андрея Худыкова с делегацией сибиряков во главе с его коллегой из российского региона Андреем Даниленко, стороны динамично наращивают сотрудничество в рамках Союзного государства.  Регулярно подписываются новые соглашения, реализуются дорожные карты, заключаются прямые торгово-экономические контракты.

Минприроды РБ, было отмечено на встрече в белорусской столице, готово делиться с коллегами и наработками в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, обращения с отходами, государственной экологической экспертизы, совершенствования экологического законодательства.

Фото: Правительство Новосибирской области
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В свою очередь, Андрей Даниленко высказал заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества. "Стороны обсудили вопросы охраны окружающей атмосферы,  баланса экологии и развития бизнеса, экологического воспитания и просвещения. Были затронуты и темы борьбы с инвазивными растениями, ликвидационного тампонажа неиспользуемых скважин", - отметили в министерстве.

Особое внимание было уделено партнерами и новым аспектам  экологического подхода в градостроительстве. Министры договорились о проведении очередной встречи, во время которой белорусская сторона поделится практиками в сфере зеленого градостроительства и опытом реализации проекта "Зеленые города", который  финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется в республике в партнерстве с министерством уже третий  год.

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