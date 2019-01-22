Беларусь поделится с сибиряками опытом "зеленого" градостроительства

Перспективы рационального природопользования и взаимодействие профильных ведомств в области охраны окружающей среды стали содержанием продуктивного диалога в отраслевом министерстве Беларуси с их коллегами из Новосибирской области.

Как было подтверждено в ходе встречи министра природных ресурсов РБ Андрея Худыкова с делегацией сибиряков во главе с его коллегой из российского региона Андреем Даниленко, стороны динамично наращивают сотрудничество в рамках Союзного государства. Регулярно подписываются новые соглашения, реализуются дорожные карты, заключаются прямые торгово-экономические контракты.

Минприроды РБ, было отмечено на встрече в белорусской столице, готово делиться с коллегами и наработками в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, обращения с отходами, государственной экологической экспертизы, совершенствования экологического законодательства.

В свою очередь, Андрей Даниленко высказал заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества. "Стороны обсудили вопросы охраны окружающей атмосферы, баланса экологии и развития бизнеса, экологического воспитания и просвещения. Были затронуты и темы борьбы с инвазивными растениями, ликвидационного тампонажа неиспользуемых скважин", - отметили в министерстве.

Особое внимание было уделено партнерами и новым аспектам экологического подхода в градостроительстве. Министры договорились о проведении очередной встречи, во время которой белорусская сторона поделится практиками в сфере зеленого градостроительства и опытом реализации проекта "Зеленые города", который финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется в республике в партнерстве с министерством уже третий год.