Красноярские ученые нашли применение рыбным костям в космосе

Сибирские ученые разработали замкнутую систему жизнеобеспечения БИОС-3, являющуюся прообразом лунной или марсианской базы. Космонавты смогут питаться рыбой, а отходы использовать для выращивания растений.

В основе автономной замкнутой экосистемы лежит экологический круговорот. Планетарная база должна быть независима от поставок продовольствия.

- В результате жизнедеятельности растений производится пища, восстанавливаются кислород и питьевая вода, - сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири". - А растения выращиваются на минерализованных выделениях человека и других органических отходах.

Одним из перспективных кандидатов на включение в биорегенеративную систему жизнеобеспечения стала рыба. В ней много качественного белка и высокое содержание незаменимых полиненасыщенных жирных кислот. Однако ученых беспокоил вопрос: как утилизировать на Марсе чешую, кости, внутренности?

Сотрудники Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН провели серию экспериментов с опытными образцами - отходами пресноводных карасей. Биофизикам удалось переработать чешую и хвосты в питательный раствор, который можно использовать для выращивания пшеницы.

Ученые ожидают, что, используя этот метод, космическая команда использовать рыбные отходы и для выращивания овощей и других продуктов питания.