На Байкале открыли неизвестные виды тли

Неожиданные результаты дали масштабные исследования популяции тли в Байкальском биосферном заповеднике. Ученые обнаружили сразу три вида этих насекомых прежде не описанных мировой наукой, сообщат Минприроды РФ.

Сделанные открытия стали результатом совместного проекта сотрудников Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) и Байкальского биосферного заповедника. Экспедиция в Бурятии проходила летом 2018 года.

Всего за один сезон учеными был обнаружен 81 вид и один подвид тлей, относящихся к 40 родам и восьми семействам. При этом 62 вида и один подвид встречаются в Бурятии впервые, два вида - впервые для России. А вот еще один род и два вида вообще рассматриваются как новые для науки.

- Прибайкалье - наиболее интересное в России и одно из самых интересных в мире мест для изучения тли. Можно предположить, что современная фауна тлей Республики Бурятия составляет не менее 400-500 видов, возможно, и существенно больше, - полагает один из руководителей проекта старший научный сотрудник лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН Андрей Стекольщиков.

Особенно специалистов заинтересовал тот факт, что, не смотря на такое разнообразие тлей в заповеднике ни разу не фиксировалось массовых вспышек заражения окружающей среды этим видом насекомых. Теперь исследователи хотят понять, за счет чего обеспечивает такой устойчивый баланс экосистемы.

Интерес к фауне тлей в байкальском заповеднике не только исключительно научный. Как полагают ученые, результаты изучения могут дать ключ к предотвращению опустошительных эпидемий тли приносящих большой ущерб хозяйству и окружающей среде. Например, тля крайне опасна для посевов пшеницы. Она может уничтожать урожай на ранней стадии развития и впрыскивать яд в растение. Потери могут доходить до 80 процентов.

Тля уникальное насекомое - их способность к партеногенезу (женские яцеклетки могут развиваться во взрослую особь без оплодотворения) обеспечивает колоссальную выживаемость вида. Даже в случае массовой гибели при неблагоприятных условиях даже одной партеногенетической самки достаточно для восстановления всей популяции.