Новосибирская и Могилевская области увеличат товарооборот

Новосибирская область намерена увеличить товарооборот с Могилевской областью Республики Беларусь. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил во вторник на рабочей встрече с губернатором Могилевской области Владимиром Доманевским.

В эти дни, как сообщает пресс-служба регионального правительства, официальная делегация Новосибирской области находится с рабочей поездкой в Республике Беларусь.

Рабочая встреча с губернатором Могилевской области, по словам Андрея Травникова, - важный шаг в реализации соглашения о сотрудничестве между областями, которое было подписано в октябре 2018 года в рамках V форума регионов Беларуси и России. Губернатор Новосибирской области высказал заинтересованность в развитии товарооборота между регионами. Он отметил, что сибиряки любят и ценят белорусские продукты и товары.

В свою очередь, Владимир Доманевский предложил создать рабочую группу по развитию сотрудничества, в том числе увеличению товарооборота между Новосибирской и Могилевской областями. В числе ключевых сфер сотрудничества - наука, образование и медицина. Стороны отметили, что высокий технологический и кадровый потенциал Новосибирской и Могилевской областей создает хорошие перспективы для дальнейшей плодотворной производственной, научной и образовательной кооперации регионов двух стран.

Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения поставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, развитие партнерских связей между сельхозтоваропроизводителями двух областей.

По итогам рабочей встречи будет разработан трехлетний план реализации соглашения о сотрудничестве двух регионов.

Между тем

В рамках рабочей поездки делегации Новосибирской области в Могилевскую область Республики Беларусь подписаны первые соглашения. Мэр наукограда Кольцово Николай Красников и председатель Горецкого районного исполнительного комитета Сергей Кулагин поставили подписи под соглашением об установлении побратимских связей между Горецким комитетом и администрацией наукограда Кольцово. Этому способствовало сотрудничество двух технопарков - биотехнопарка Кольцово и технопарка "Горки", который создан на базе аграрного многопрофильного вуза - Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Также подписан договор о двустороннем сотрудничестве между Сибирским университетом потребительской кооперации и Могилевским государственным университетом продовольствия.