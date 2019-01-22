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22.01.2019 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Красноярском полицейские спасли замерзающую пятилетнюю девочку

Текст: Дмитрий Мальков

В поселке Ирбейский Красноярского края сотрудники ГИБДД случайно обнаружили пятилетнего ребенка, идущего по снегу босиком в 30-ти градусный мороз. Полузамерзшая девочка лишь смогла пояснить, что искала мать, сообщает ГУ МВД по региону.

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Как рассказали инспектора, увидев ребенка, они незамедлительно перенесли его в патрульный автомобиль и сразу доставили в больницу.

- После помощи врачей спасенная рассказал, что ее мать ушла на работу в ночную смену. Свою дочь женщина оставила со старшим совершеннолетним братом. Когда девочка заснула, молодой человек отлучился из дома. Проснувшись, малышка испугалась и раздетая выбежала на улицу, - пояснила обстоятельства произошедшего официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас, как заверяют в полиции, девочке ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, по данному факту ведомством начата доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства, при которых малолетняя девочка оказалась одна на улице. Опрашиваются мать ребенка и ее знакомые. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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