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22.01.2019 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске самолет до Пхукета прекратил взлет из-за сбоя в двигателе

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рейс до Пхукета авиакомпании NordWind, который должен был вылететь из иркутского аэропорта, пришлось экстренно отменить из-за технической неисправности. На взлете произошел сбой в работе одного из двигателей самолета Boeing 777-200, после чего экипаж принял решение прекратить полет.

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- Предварительно произошел помпаж - срыв работы двигателя. Причины поломки устанавливаются, - рассказал представитель аэропорта Иркутск.

Как сообщает ТАСС со ссылкой  пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте, ЧП произошло на предварительном старте. Полет был прекращен из-за постороннего звука в двигателе. Как сообщают очевидцы, находящиеся на борту лайнера, во время взлета в одном из двигателей раздался громкий хлопок.

По информации представителя аэропорта, в связи с неисправностью двигателя экипаж принял решение прекратить движение. Самолет вернулся на рулежную дорожку.

На борту находилось 427 человек, из которых 60 дети. Никто не пострадал. Сейчас, как информируют службы аэропорта Иркутск, все иногородние пассажиры размещены в гостинице, а местные - отправлены домой. Ожидается, что все они вылетят в Пхукет сегодня в 19.00 по местному времени (14.00 по Мск) резервным бортом, который уже вылетел в Иркутск из Ростова-на-Дону.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
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