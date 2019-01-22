В Новосибирске две маршрутки с пассажирами столкнулись лоб в лоб

На улице Кедровая в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись два маршрутных такси. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, в ДТП пострадали три человека.

Всего в обеих машинах на момент аварии, которая произошла около 13.00 по местному времени, находились 12 человек. Известно, что водитель "ГАЗели" 25 маршрута, следовавший в сторону Мочищенского шоссе, выехал на полосу встречного движения и влетел в маршрутку № 53. После столкновения обе машины развернуло и выкинуло на обочину дороги.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе характер полученных пассажирами травм. По неподтвержденным пока сведениям, серьезные повреждения получила одна женщина, которая в момент аварии упала в проход между креслами маршрутного такси.