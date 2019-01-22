В новосибирском банке прогремел взрыв

В здании банка в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв.

Сообщение о задымлении и повреждениях в офисе банка поступило в дежурную часть полиции в 4.55 утра по местному времени.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - сообщили "РГ" в ГУ МВД России по Новосибирской области. - В результате случившегося никто не пострадал. Банкоматы, находящиеся в помещении для круглосуточного доступа, были повреждены, но не вскрыты. Денежные средства похищены не были.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ - "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

По всей видимости, неизвестные злоумышленники пытались вскрыть банкоматы при помощи взрывного устройства. Подробности произошедшего выясняются.