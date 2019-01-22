В Томске создадут устройство для раннего выявления рака

Предварительные эксперименты показали, что устройство способно выявлять неоднородности с помощью анализа диэлектрической проницаемости и проводить неинвазивную диагностику крови и заболеваний внутренних органов.
Ученые отмечают, что сегодня наиболее распространенный метод диагностики внутренних органов человека - это рентгеновская томография. Однако нередко плотность тканей не характеризует возникновение опухоли. Это затрудняет диагностику.
- Диэлектрическая проницаемость среды в основном определяется содержанием влаги, чем массы. Это более точный параметр, - объясняет профессор радиофизического факультета ТГУ Владимир Якубов. - Изменение концентрации воды отражается при возникновении разного рода заболеваний при ранней диагностике. Таким образом, анализ и диагностику патологий можно проводить с помощью радиоволн.
Радиофизики уже провели ряд исследований, выявляя инородные предметы в застывшем свином жире. Его использовали как упрощенную модель грудной железы.
- В результате были разработаны методы фокусировки излучения, позволяющие получать изображения скрытых внутри жира неоднородностей, - сообщает пресс-служба ТГУ.
Ученые планируют использовать этот метод для ранней диагностики рака молочной железы и других заболеваний. Работа над созданием прототипа устройства уже началась.