В Томске создадут устройство для раннего выявления рака

Томские радиофизики разрабатывают прибор, выявляющий рак молочной железы на ранней стадии с помощью радиоволн.

Предварительные эксперименты показали, что устройство способно выявлять неоднородности с помощью анализа диэлектрической проницаемости и проводить неинвазивную диагностику крови и заболеваний внутренних органов.

Ученые отмечают, что сегодня наиболее распространенный метод диагностики внутренних органов человека - это рентгеновская томография. Однако нередко плотность тканей не характеризует возникновение опухоли. Это затрудняет диагностику.

- Диэлектрическая проницаемость среды в основном определяется содержанием влаги, чем массы. Это более точный параметр, - объясняет профессор радиофизического факультета ТГУ Владимир Якубов. - Изменение концентрации воды отражается при возникновении разного рода заболеваний при ранней диагностике. Таким образом, анализ и диагностику патологий можно проводить с помощью радиоволн.

Радиофизики уже провели ряд исследований, выявляя инородные предметы в застывшем свином жире. Его использовали как упрощенную модель грудной железы.

- В результате были разработаны методы фокусировки излучения, позволяющие получать изображения скрытых внутри жира неоднородностей, - сообщает пресс-служба ТГУ.

Ученые планируют использовать этот метод для ранней диагностики рака молочной железы и других заболеваний. Работа над созданием прототипа устройства уже началась.