На североосетинском заводе намерены начать выпуск нескольких инновационных продуктов в микроэлектронике, которые в России никто не производит. Фото: Владимир Аносов/РГ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По предварительным оценкам, в 2018 году она слегка превысила 20 процентов, однако, как заявил в конце прошлого года на одном из профильных совещаний глава государства, принимаемых мер пока недостаточно, чтобы выдержать такой темп до 2025 и 2030 годов.

Ранее Путин поставил задачу: к 2025 году довести долю "гражданки" не менее чем до 30 процентов, к 2030-му - до 50. Диверсификация позволит предприятиям ОПК подготовиться к тому, что в будущем масштабы оборонного заказа сократятся, поскольку пик перевооружения ВС РФ скоро будет пройден.

- Диверсификация ОПК - одна из стратегических национальных задач. От ее успешного решения напрямую зависит уверенное развитие всей экономики России и, что крайне важно, обеспечение обороноспособности и безопасности страны в долгосрочной перспективе. Потому что эти мощности, даже если они не будут задействованы для производства оборонной продукции, нам все равно нужны, их нежелательно сокращать,- отметил президент.

Корреспонденты "РГ" решили выяснить на оборонных предприятиях СКФО, как у них идет процесс диверсификации и как они готовятся к сокращению госзаказа.

В Северной Осетии один из наиболее технологически развитых оборонных заводов "Баспик" в нынешнем году уже начал реализовывать пятилетний инвестиционный план выпуска продукции гражданского назначения. По словам руководителей предприятия, новое направление развития соотносится с поручением президента России. На реализацию инвестпрограммы, получившей название "Звезда", здесь рассчитывают получить в качестве поддержки от государства 1,3 миллиарда рублей. За пять лет завод намерен увеличить свои мощности почти в десять раз и освоить выпуск нескольких инновационных продуктов в микроэлектронике, которые пока в России никто не делает. Объем производства должен достигнуть пяти миллиардов рублей. К этому рывку готовились несколько лет, в частности занимаясь научными разработками.

Сейчас "Баспик" выпускает сложные микроканальные пластины (МКП) для приборов ночного видения, которые устанавливаются в том числе и на танках, ударных вертолетах, самолетах, в перископах подводных лодок и на другой технике, в частности в космических спутниках. Также они находят применение в медицине и других гражданских сферах.

Инвестиционная программа подразумевает выпуск нескольких инновационных продуктов, в том числе металловолоконных пластин для оборудования, которое может "видеть" сквозь стены, завалы, горные породы и даже "просматривать" органы человека, при этом изображение получается высокого качества. Такие пластины могут применяться не только в оборонной сфере (например, для обнаружения подводных лодок противника на большой глубине), но и при спасательных работах (поиске людей в шахтах) и в медицине (изображение внутренних органов человека получается более четкое, чем при УЗИ).

Другим инновационным продуктом гражданского применения должен стать так называемый биочип. Он позволяет делать экспресс-анализ состояния здоровья человека при исследовании небольшого количества крови и плазмы, выявлять на ранних стадиях онкологические заболевания, туберкулез и ВИЧ. Эта технология широко используется на Западе, но пока не распространена в России.

В планах завода - производить волокно для волоконно-оптических кабелей (сейчас российские предприятия закупают его в Германии и только затем ткут из него эти кабели) и волоконно-оптические преобразователи, которые широко используются в микроэлектронике для преобразования тока.

- Научные разработки есть, их освоение велось несколько последних лет. Мы полностью владеем этими технологиями, - рассказывает директор предприятия "Баспик" Сослан Кулов. - Но, чтобы начать серийный выпуск продукции, нужно решить вопрос получения сырья нашим предприятием. Раньше мы закупали высококачественное стекло у Изюмского завода на Украине. Сейчас он приостановил свою работу и, по всей видимости, сотрудничать с российскими предприятиями уже не будет. У нас закуплено сырье для работы в ближайшие месяцы. Однако затем может возникнуть проблема. Но выход есть - производство высококачественного оптического стекла в Северной Осетии. Тем более что почти все необходимое для этого в республике имеется. Мы подготовили масштабный проект и сейчас прилагаем все усилия для его реализации. При этом учитываем, что выпуск такого стекла в Северной Осетии перспективен в плане крупносерийного производства, например для изготовления оптических линз, которые сейчас закупаются за рубежом.

Все производства разместятся в частном индустриальном парке "Баспик". Для них на территории предприятия уже выделен специальный корпус площадью пять тысяч квадратных метров. Здесь будут не только производственные цеха, но и научные лаборатории, а также центры обучения и подготовки специалистов.

ПАО "Нептун", которое находится в Ставрополе, занимается производством систем управления техническими средствами судов надводного и подводного флота. Большая часть продукции связана с гособоронзаказом. Перевооружение началось в 2012 году, и уже в 2015-м завод впервые отгрузил продукцию более чем на один миллиард рублей.

Однако предприятие занимается выпуском и гражданской продукции, хотя на ее долю приходится всего около 10 процентов мощностей. Помимо изготовления бытовой техники и некоторых производственных аппаратов, таких как инкубаторы, зернодробилки и соковыжималки, завод освоил и высокотехнологичное производство.

Так, "Нептун" приступил к созданию имплантируемых титановых изделий для российской медицины. По российской запатентованной технологии на заводе делают одну из четырех частей эндопротезов - имплантов тазобедренного сустава.

По словам главного инженера завода Владимира Шевцова, с июня 2017 года "Нептун" начал поставлять обладателям патента составной элемент изделия - ножку эндопротеза. Сейчас на заводе разработали технологию производства еще одной детали - полнопрофильной чаши из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. В дальнейшем на предприятии будут собирать эндопротез целиком.

- Завод заинтересован в увеличении объемов выпуска высокотехнологичной продукции, которая должна составлять не менее 17 процентов от общего объема производства к 2020 году, - пояснил Шевцов.

В рамках госпрограммы технологического перевооружения ОПК предприятие приобрело восьмиосевой обрабатывающий центр OKUMA. Этот комплекс позволит производить титановые эндопротезы за один цикл. Как отметил заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин, благодаря такому оборудованию у "Нептуна" есть возможность занять нишу в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Другое оборонное предприятие Ставрополья - АО "Электроавтоматика" - занимается производством командно-штабных автомобилей, специальных аппаратных приборов защиты государственной тайны и маскировочных комплектов для нужд армии РФ. Однако на предприятии, несмотря на официальный запрос "Российской газеты", отказались комментировать процесс диверсификации. Тем не менее на сайте завода говорится, что для гражданских нужд выпускают сварочное и щитовое оборудование, а также электротехнические ионизаторы - очистители газовоздушных сред.

В Дагестане крупнейшим предприятием оборонно-промышленного комплекса является завод "Дагдизель". Как рассказал представитель предприятия, в связи с изношенностью технологического парка и невозможностью конкурировать на рынке по стоимостным и техническим характеристикам изделий доля гражданской продукции здесь очень мала. Сейчас оборонный заказ составляет около 95-97 процентов от общего объема выпуска. Но и здесь в ближайших планах - увеличить долю гражданских товаров.

"На заводе завершается модернизация производственных мощностей. Хотя год назад мы еще не могли с полной уверенностью взяться за освоение новых видов продукции, в том числе гражданского назначения, из-за изношенности станочного парка и, соответственно, отсутствия конкурентоспособности продукции. Сейчас мы активно работаем с потенциальными заказчиками новых товаров. Разрабатываются газогенераторная установка и современный дизель-генератор. Ведутся переговоры с различными предприятиями о локализации производства узлов и деталей для автомобильного и железнодорожного транспорта", - сообщил представитель предприятия.

Завод "Дагдизель" - специализированное предприятие по выпуску морского подводного оружия и единственный в России серийный производитель электрических торпед. Соответственно, вся технологическая база "заточена" под изготовление данных изделий.

"В связи с цикличностью оборонного заказа и необходимостью диверсификации производства нами принимаются меры для производства конкурентоспособной гражданской продукции, и в ближайшие годы ее доля будет существенно увеличена", - заверил представитель завода.

Сейчас из товаров данной номенклатуры здесь делают судовые дизельные агрегаты, промышленные дизели, различные виды захлопок и клапанов, насосы для гидросистем горнопроходческих машин и очистных комбайнов. Завод выпускает строительные (для добычи стеновых камней в карьерах), сельскохозяйственные (для скашивания, уборки и измельчения травы, шелушения, очистки и шлифования риса) и пищеперерабатывающие (для взбивания кондитерских смесей, замеса теста и изготовления мясных фаршей) машины.

"Для получения мер государственной поддержки на заводе разработали бизнес-план создания и выпуска газогенераторной установки и инновационного дизель-генератора. В ближайшие дни соответствующие материалы будут направлены в минпромторг РФ. Завод также планирует воспользоваться услугами НПО "Конверсия", - добавили на предприятии.

Кстати

На одном из заседаний, посвященных диверсификации ОПК, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил обязать государственные и муниципальные организации закупать определенную часть нужной им гражданской продукции у предприятий "оборонки". Кроме того, он считает, что заводам ОПК, диверсифицирующим свое производство, нужно давать преференции в конкурсах по закупке гражданской продукции.

Также необходимо передавать промышленным предприятиям права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе оборонзаказа. "Они могут быть использованы для разработки и производства продукции двойного и гражданского назначения", - добавил Чемезов.

По его мнению, было бы целесообразным предоставить таким компаниям еще и льготы при уплате налога на имущество организаций, на добавленную стоимость, на прибыль и земельного налога на период освоения ими производства гражданской продукции. "Таким образом, основную фискальную нагрузку будет составлять НДФЛ, который является региональным налогом, и станет служить источником формирования новых рабочих мест", - отметил Чемезов.