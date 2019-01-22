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22.01.2019 15:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Борьба у озера

Впервые в России пройдет фестиваль лечебной грязи
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 12(7770)
В нынешнем году на Ставрополье будет проведено 250 мероприятий для привлечения туристов, из которых три крупных состоятся впервые, и одним из них станет фестиваль "Железная грязь". Пройдет он в городе Железноводске, правда, о дате и точном месте пока говорить рано, они еще согласовываются.
Фото: ТАСС Грязи Мертвого моря и Тамбуканского озера практически идентичны по составу. Фото: ТАСС
Грязи Мертвого моря и Тамбуканского озера практически идентичны по составу. Фото: ТАСС

Лечебная грязь на Кавминводах добывается из озера Тамбукан, которое находится в девяти километрах от Пятигорска. Сульфидная иловая грязь используется в санаториях, также из нее делают косметические средства. Теперь, вероятно, добавятся и такие "процедуры", как массовое купание, валяние в грязи и прочие виды развлечений. Организаторы обещают разноплановые увеселения - грязевую борьбу, танцы, гонки, боди-арт, конкурсы красоты и насыщенную культурную программу.

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
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- Тамбуканское озеро по запасам лечебной грязи - одно из крупнейших в России. Согласно оценкам специалистов, грязи Мертвого моря и Тамбуканского озера практически идентичны по составу. Образовавшийся в давние времена бессточный водоем тысячелетиями накапливал слой иловых отложений, о чудесных свойствах которых знали и древние народы Кавказа. Сегодня они подтверждены научными исследованиями и многолетней историей грязелечения, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель АО "Кавминкурортресурсы" Евгений Левицкий.

Сейчас из озера добывают около полутора тысяч кубометров грязи в год, хотя объем можно довести до 12 тысяч. Утвержденные эксплуатационные запасы - более 328 тысяч кубометров. Добычу ведет единственный недропользователь - компания с государственным участием АО "Кавминкурортресурсы". Она поставляет лечебную грязь заказчикам Ставропольского края и других регионов страны, в том числе Центрального федерального округа.

Проведение фестиваля имеет еще одну цель - привлечь внимание к многолетним проблемам Тамбуканского озера. Например, долгое время наблюдался подъем уровня водоема, в результате чего снижалась минерализация рапы - воды озера, которая наравне с грязью является самостоятельным лечебным фактором. Об этом не раз писала и "Российская газета".

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Ситуация стабилизировалась после того, как Управление федеральных автодорог "Кавказ" провело здесь берегоукрепление. Было поднято дорожное полотно на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, в результате чего прекратился сток вредных веществ с проезжей части в рапу. Сейчас ее качество стабилизировалось.

Внимания экологии озера уделяют много. Территория Тамбукана стала центральной площадкой всероссийского субботника на Кавминводах. Волонтеры привели в порядок прибрежную зону на территории местного госзаказника, а также участок, где раньше была база отдыха. На берегах озера собрали около полутонны мусора.

Еще одна цель фестиваля - популяризировать целебную грязь. Сейчас, по словам специалистов, спрос на нее снижается, несмотря на то, что ее положительное влияние на организм известно многим и до распада СССР она использовалась намного масштабнее.

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- Причин несколько. Во-первых, по сравнению с советским периодом упала посещаемость курортов КМВ именно для лечения, что повлекло снижение использования целебной грязи в санаториях, а значит, и ее добычи. Во-вторых, началось замещение процедур с использованием настоящей грязи на менее дорогостоящие. В некоторых здравницах одну и ту же грязь используют по несколько раз, однако в большинстве из них нет условий для ее надлежащего хранения и последующей регенерации, - посетовал Евгений Левицкий.

В 2018 году объем грязи, отправленной для бальнеопроцедур, снизился на 273 тонны в сравнении с 2017-м. Не приобретал лечебную грязь один из основных покупателей, известный применением традиционных методов грязелечения, - санаторий имени Орджоникидзе (филиал ФГБУ "Федеральный медицинский центр" Росимущества), хотя в 2017 году поставки в эту здравницу составили 150 кубометров. Зато увеличивается спрос на фасованную грязь и косметику на ее основе.

Комментарий

Виктор Хохлов, главный специалист-эколог АО "Кавминкурортресурсы":

- Мы постоянно следим за экологическим состоянием первой санитарной охранной зоны озера, осуществляются регулярные выезды и осмотры территории, наблюдение за загрязнением воздуха. Планируется обустройство ливневых стоков, чтобы исключить попадание сточных вод в озеро. Сотрудники КМКР обеспечивают экологическую чистоту водоохраной зоны, прибрежной полосы и береговой линии Тамбукана. Действительно, с каждым годом все труднее обслуживать увеличивающийся периметр озера. К тому же рядом с ним проходит федеральная трасса. Несмотря на это, мы соблюдаем все требования природоохранного законодательства, оберегая от неблагоприятных воздействий озеро и его уникальный микроклимат.

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