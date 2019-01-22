Разработка чеченских стартаперов поможет при организации экспозиций

В республике создали онлайн-платформу Expovision для планирования и организации выставок.

Сервис проводит оцифровку выставочных комплексов. Пользователь может осуществить виртуальный тур, чтобы выбрать место для стенда, сделать предварительное визуальное оформление и назначить переговоры с потенциальными партнерами через автоматизированную биржу деловых встреч.

- Это наша разработка, которую мы можем адаптировать к требованиям любого региона или государства. Она позволяет сэкономить большое количество ресурсов и времени, а также упростить процесс организации выставки, - рассказывает инициатор стартапа Магомед Алиев. - Посетителям экспозиции с помощью нашего сервиса будет легче ориентироваться в длинных коридорах, например на ВДНХ в Москве. Еxpovision поможет разобраться, где что находится и как попасть в нужную часть зала.

Сервис был разработан при поддержке Фонда имени шейха Зайеда и уже показан на международной конференции StartupIstanbul в Турции, где его внесли в список десяти самых перспективных, за которыми стоит следить в 2019 году. По словам основателя стартапа, платформа не имеет прямых аналогов и к ней уже проявляют интерес организаторы выставок из Пакистана и ОАЭ.