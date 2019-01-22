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22.01.2019 14:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Драгоценное ремесло

В Дагестане победитель федерального конкурса "Ты - предприниматель" обучает инвалидов ювелирному делу
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 12(7770)
Проект Наиды Магомедовой "Разные, но равные" стал победителем конкурса в рамках федеральной программы "Ты - предприниматель". Девушка организовала обучение людей с ограниченными физическими возможностями ювелирному делу на дому.

Проект Наида - сама потомственный ювелир - реализует уже два года. Она ежедневно посещает инвалидов-колясочников и обучает их драгоценному ремеслу. На сегодня уже 10 ее учеников вполне успешно изготавливают серебряные серьги, кольца и браслеты. Готовые изделия Наида продает через знакомых ювелиров, а выручку отдает инвалидам.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как ей удалось воплотить в жизнь столь оригинальную идею? Узнав, что в дагестанском бизнес-инкубаторе "Пери Инновации" организованы курсы "Начни свой бизнес", Наида пришла на лекции и высказала руководителю свое желание - создать мастерскую для инвалидов-колясочников. Поначалу к предложению молодой девушки отнеслись несколько скептически, засомневавшись, хватит ли у нее сил и возможностей. Затем директор учреждения предложил в качестве эксперимента обучить ювелирному делу своего друга-инвалида.

- Тот быстро освоил ювелирную технику. Узнав об этом, ко мне стали обращаться инвалиды, в том числе из других городов страны. Все они просили дать им возможность поработать, - рассказывает Наида.

Главная проблема, не дающая развивать проект, - отсутствие собственного помещения. Девушка снабдила инструментами своих учеников и ежедневно ходит к ним домой. Но времени катастрофически не хватает.

- Так неудобно, когда тебе звонят и спрашивают: "А когда к нам придешь?" Поэтому нужно помещение, где мои ученики могли бы собираться, работать и общаться. Ребята готовы приезжать, только чтобы не сидеть дома в четырех стенах, - продолжает Наида.

Фото: iStock
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В прошлом году девушка выиграла два гранта - на всекавказском молодежном форуме "Машук" и в конкурсе главы Дагестана. Все деньги она направила на развитие своего начинания.

После победы в конкурсе "Ты - предприниматель" министерство труда и соцзащиты республики взяло проект под свою опеку. Наида уже получила грант ведомства на 640 тысяч рублей. Проблемы, связанные с трудоустройством инвалидов, в министерстве хорошо знают. Ведомство пытается найти вакансии для людей с ограниченными возможностями (в прошлом году предоставили работу почти четырем тысячам человек), но это не всегда удается.

Глава Дагестана Владимир Васильев также отметил, что на него произвела впечатление инициатива Наиды и проект в дальнейшем будет курировать руководство республики. Как рассказал представитель минтруда, для мастерской, где могли бы обучаться инвалиды-колясочники, подыскивается подходящее помещение. Когда его подберут, ведомство может выделить 200 тысяч рублей на организацию рабочих мест для инвалидов.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"31 января в России отмечается День ювелира. Хотим пригласить представителей ювелирных компаний на презентацию проекта, чтобы они его поддержали. Кроме того, возможно участие бизнесменов и меценатов, - поделились планами в министерстве. - Грантовая поддержка - это хорошо, но в перспективе надо переходить на самоокупаемость, это вполне возможно. Люди с ограниченными возможностями хотят не просто работать, но и зарабатывать, чтобы не быть обузой для семьи. Министерство поможет организовать сбыт продукции на благотворительных площадках. "Инстаграм" Наиды - это тоже целевая аудитория, ведь на ее аккаунт подписано около десяти тысяч человек".

Что касается трудностей с ежедневным приездом инвалидов-колясочников в мастерскую, то они также преодолимы. Есть предварительная договоренность с министерством транспорта республики, которое обещало выделить вахтовый автобус.

Есть у Наиды Магомедовой и более масштабные перспек-тивы. Представители Агентства стратегических инициатив вышли к ней с предложением организовать подобные центры и в других городах СКФО.

А как у соседей?

В реабилитационном центре в Грозном открылось производство инновационной продукции для городской инфраструктуры на основе селина (инновационного оптического ударопрочного полимера, который активно применяется для производства световых систем с интеллектуальным управлением). Работать на предприятии будут люди с ограниченными физическими возможностями. В частности, они будут изготавливать оборудование для стоп-линий "Светофор под ногами", а также для маркерной и навигационной подсветки улиц.

Создание нового производства - результат сотрудничества российской компании "Айра" и регионального отделения Всероссийского общества слепых. Заместитель гендиректора компании Наталья Логинова отметила, что с ростом числа заказов появится возможность расширить производственные площади и увеличить количество рабочих мест. В перспективе предприятие намерено поставлять свою продукцию на экспорт в Европу и на Ближний Восток.

В мае 2017 года в Грозном уже была открыта инновационная велодорожка Smart Track и стоп-линии "Светофор под ногами". А летом прошлого года компания обеспечила подсветку старинных домов и боевых башен в древнем чеченском селении Хой.

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