Паспортизация сельхозживотных в личных подсобных хозяйствах регионов СКФО идет с большим скрипом. Несмотря на то, что постановка на учет обязательна, владельцы ЛПХ в силу разных причин пытаются избежать этой процедуры. Кому-то не хочется платить за эту услугу (на Ставрополье на один паспорт нужно потратить 50 рублей), а кто-то пытается уйти от дополнительного контроля государства.

Согласно федеральному закону "О ветеринарии" животные подлежат идентификации и учету для предотвращения распространения заразных болезней, а также выявления источников и путей распространения возбудителей заболеваний. Корову с биркой или чипом нельзя будет подменить, исключается перевозка невакцинированного против бешенства и других инфекций скота. А потерявшуюся буренку легко вернут владельцу. Проводят своеобразную паспортизацию специалисты государственной ветслужбы.

Однако ветеринары сталкиваются с отсутствием законодательных инструментов для исполнения этого закона личными подсобными хозяйствами. Специалисты в один голос говорят, что, хотя паспортизация и обязательна, заставить владельца небольшого хозяйства поставить домашний скот на учет практически невозможно. Хотя если нарушителей выявляют, в отношении них возбуждают дела об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП. Но штрафы для граждан по ней невелики - от 500 до 1000 рублей.

- По сути, постановка на учет оказывается добровольной. Если владелец сам захочет, он приходит к нам и говорит, чтобы мы зарегистрировали пять голов таких-то животных, а три - таких-то. Когда выявляем не поставленных на учет, тогда применяем административные санкции. Но обнаружить такое нарушение сложно. Обычно это удается, если приходит жалоба, что кто-то держит животных без паспорта, тогда согласовывается проверка с прокуратурой и выписывается штраф, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель начальника управления ветеринарии Ставропольского края Михаил Хоха.

По словам специалиста, точно оценить долю ЛПХ, не зарегистрировавших животных, сложно. Однако выявляют их регулярно. Ведь инспекторы, помимо прочего, посещают хозяйства еще и для проверки состояния животных, и во время этой процедуры также выясняется, стоят ли те на учете в государственной ветеринарной службе, проходят ли профилактические и диагностические мероприятия.

Так, недавно штраф был выписан пчеловоду из Георгиевского района. Он держит пасеку с несколькими ульями, но на учет в государственной ветеринарной службе их не поставил. Ему выдали предписание о проведении необходимых диагностических исследований и обработок, кроме того, он должен заплатить государству тысячу рублей. А в Буденновском районе владелец подворья прикупил свиней, а вот получить бирки "забыл". Его также оштрафовали.

Есть проблемы с постановкой на учет и в Кабардино-Балкарии. В местном управлении ветеринарии корреспонденту "РГ" рассказали, что только около 60 процентов ЛПХ прошли эту процедуру.

- С крупными хозяйствами проблем нет, они сами заинтересованы в учете. А вот с ЛПХ возникли сложности. Закон, согласно которому владельцы животных должны вести учет всего поголовья, уже вступил в силу, теперь должны появиться и рычаги влияния. Вопрос о штрафах стоит очень остро по всей России, мы - не исключение. Единственная возможность реально повлиять на ЛПХ связана со вступившим в действие с первого июля 2018 года приказом минсельхоза России об электронной ветеринарной сертификации. Теперь те частники, которые хотят продать свою продукцию, обязаны получать ветеринарно-сопроводительную документацию. И тут уж мы можем потребовать от них, чтобы идентифицировали поголовье, - сообщил руководитель управления ветеринарии Кабардино-Балкарии Аслан Арамисов.

В процедуре регистрации есть тонкости, которых пока не понимают многие животноводы. К примеру, зарегистрировать рожденного поросенка нужно не позднее чем через 30 дней после его появления на свет, телят и ягнят - не позднее двух месяцев, жеребят - шести месяцев. Вновь приобретенное животное владельцы обязаны зарегистрировать в трехдневный срок.

Государственная ветеринарная служба Чечни занимается индивидуальным учетом животных еще с 2015 года, причем во всех хозяйствах, независимо от формы собственности.

- Владельцев ставят в такое положение, что от учета зависит ветеринарное обслуживание. Без биркования его проводить очень сложно. На рынок также выйти труднее - нужно собрать больше документов и потратить много времени. Таким образом, животноводы сами заинтересованы в постановке на учет.

Биркование упрощает и работу в государственной информационной системе электронной сертифика- ции "Меркурий". Основная проблема в том, что животное может потерять бирку. А так отказов становиться на учет нет. Возможно, где-то есть кошары, куда еще цивилизация не дошла, но такой информацией мы не располагаем, - рассказала заместитель начальника отдела заразных и незаразных болезней управления ветеринарии Чеченской Республики Зина Садулаева.

Также в республике существует план ветеринарной обработки, главная - это вакцинация от сибирской язвы и ящура. Благодаря этому ветеринары могут проверить 100 процентов поголовья. Специалисты уже приступили к вакцинации, которую необходимо провести в нынешнем году, и начали обход своих территорий, в том числе они обновляют и бирки.

В комитете по ветеринарии Республики Дагестан рассказали, что на крупных сельхозпредприятиях региона биркование скота уже началось. Что касается фермерских хозяйств и частного сектора, то паспортизация животных здесь практически не ведется. Одна из причин - владельцы не хотят показывать точное количество имеющихся у них животных.

"Система "Меркурий" подразумевает, что все животные должны быть биркованы. Владельцам хозяйств, где скот не прошел паспортизацию, не должны выдавать справки. Но у этой проблемы должно быть и силовое решение, а не только административное. Пока реальных мер воздействия на таких животноводов в законодательстве нет", - считают в республиканском комитете по ветеринарии.

Комментарий

Шарип Шарипов, руководитель дагестанского отделения Российской ассоциации экономистов-аграрников, доктор экономических наук:

- Учет и идентификация сельскохозяйственных животных являются важным механизмом, актуальным, как никогда, из-за роста численности и высокой мобильности поголовья внутри как нашего региона, так и страны в целом. Паспортизация позволит в режиме реального времени получать необходимые данные о количестве животных, их происхождении, транспортировке и ветеринарно-санитарном благополучии, создаст возможность анализа эффективности кормления, содержания и ветеринарных обработок скота.

Можно будет легко определить заболевшее животное, планировать объемы ветеринарного вмешательства. Помню, как сильно разнились цифры ветслужб о количестве обработок скота, поскольку не было строгого учета. После паспортизации исчезнет необходимость каждый год объявлять о пересчете скота, что трудно осуществимо в масштабах республики. Будет понятно, сколько средств и на что потрачено, проще станет обнаружить недоработки.

В Дагестане также ежегодно происходит большое количество ДТП с участием сельхозживотных. И хозяева скота зачастую не признают погибших животных своими, так как автовладельцам придется компенсировать убытки. Паспортизация лишит их такой возможности.

Но, скорее всего, многие владельцы скота не будут спешить с идентификацией, для них лучше оставаться в тени, поэтому местным властям предстоит огромный объем работы. В Дагестане вести паспортизацию сложнее, чем в других регионах, в том числе из-за географической рассредоточенности и отгонного характера животноводства. А главное, значительная часть скота содержится на частных подворьях. Нужно изучить опыт тех регионов, где реально продвинулись в этой работе, например Башкортостана и Белгородской области.