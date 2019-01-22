Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех

Скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося в Мурманской области. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) Мурманской области.

- Состояние четвертого летчика остается стабильно тяжелым, - добавили в ТЦМК.

Напомним, самолет разбился на военном аэродроме в поселке Высокий Оленегорского района Мурманской области (авиабаза Оленья). Как сообщили в Минобороны, предварительная причина катастрофы - сложные метеоусловия, самолет попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку и разрушился. Двое летчиков погибли на месте, еще двое были отправлены в Оленегорскую центральную городскую больницу.

Справка "РГ"

Авиабаза "Оленья" расположена на Кольском полуострове в 92 километрах к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск. На авиабазе дислоцированы самолеты Ту-22М3. Длина взлетно-посадочной полосы - 3500 м, покрытие бетонное. Экипаж Ту-22М3 составляет четыре человека. Бомбардировщик предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 километров в час, дальность полета - 7 тысяч километров.