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22.01.2019,  
15:21
Текст:  Алексей Михайлов,  Вера Черенева

Названа возможная причина крушения Ту-22м3 в Мурманской области

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

В бомбардировщик Ту-22М3, разбившийся под городом Оленегорском в Мурманской области, попал снежный заряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Уточняется, что полет был плановым и носил характер учебно-тренировочного. Боекомплекта на борту не было.

Экипаж бомбардировщика составляет четыре человека. В результате крушения погибли два человека, еще командир экипажа и штурман выжили. Как стало известно "РГ" сейчас они госпитализированы в Оленегорскую центральную городскую больницу.

По данным РИА Новости, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

В администрации Оленегорска "РГ" сообщили, что на месте крушения зафиксирован разлив топлива. Сейчас его устраняют.

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