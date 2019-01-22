Названа возможная причина крушения Ту-22м3 в Мурманской области

В бомбардировщик Ту-22М3, разбившийся под городом Оленегорском в Мурманской области, попал снежный заряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Уточняется, что полет был плановым и носил характер учебно-тренировочного. Боекомплекта на борту не было.

Экипаж бомбардировщика составляет четыре человека. В результате крушения погибли два человека, еще командир экипажа и штурман выжили. Как стало известно "РГ" сейчас они госпитализированы в Оленегорскую центральную городскую больницу.

По данным РИА Новости, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

В администрации Оленегорска "РГ" сообщили, что на месте крушения зафиксирован разлив топлива. Сейчас его устраняют.