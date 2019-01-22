При крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Заполярье погибли два человека

Два человека получили не совместимые с жизнью травмы при жесткой посадке бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, сообщили "РГ" в администрации Мурманской области.

Экипаж самолета составляет четыре человека. Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, выжили командир и штурман. Их доставили в больницу. Помощник командира и оператор погибли.

Напомним, самолет упал на аэродроме дальней авиации в Оленегорске, что в 92 километрах от Мурманска.

Сам самолет при падении разрушился. Вылет осуществлялся без боекомплекта.