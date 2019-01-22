Эксперты рассказали о целях кораблей США на Балтике и в Черном море

Корветы Балтийского флота РФ "Бойкий" и "Сообразительный" продолжают отслеживать перемещения двух американских эсминцев в нейтральных водах неподалеку от Калининградской области. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. Чуть ранее маневрирование кораблей США "Грейвли" и "Портер" с управляемым ракетным вооружением на борту на контроль взяли наши наземные радиотехнические средства. Не исключено, что из космоса за эсминцами также наблюдают российские разведывательные спутники.

Хоть присутствие в этом регионе в отличие от того же Черного моря военных кораблей стран, не имеющих выхода к Балтике, не ограничено по срокам и тоннажу никакими международными конвенциями, пристальный интерес нашего командования к незваным визитерам вполне оправдан. Ведь к чужим берегам эсминцы США отправились явно не на морскую прогулку. Оба корабля, вооруженные мощными боевыми системами и оснащенные современными средствами шпионажа, представляют серьезную угрозу и в качестве ударной группы, и в роли морских разведчиков. Достаточно сказать, что на эсминцах могут находиться до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1600 километров.

Также не исключено, что эти корабли оснащены системой ПРО "Иджис" с 74 ракетами "Стандарт-2" каждая. Напрашивается очевидный вывод: на Балтике они не просто демонстрируют звездно-полосатый флаг, но и показывают мощь ВМС Соединенных Штатов. Все это крепко смахивает на очередную попытку оказать давление на Россию. Мол, пусть в Москве не думают, что этот регион остался без внимания и контроля американцев.

Но наши моряки готовы к любым провокациям. Если эсминцы США попытаются войти в территориальные воды РФ, жесткий ответ последует немедленно. История знает подобные случаи. Достаточно вспомнить, как в феврале 1988 года сторожевой корабль "Беззаветный" и СКР-6 нашего Черноморского флота совершили навал, то есть фактически протаранили вторгшиеся в чужую акваторию американский ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрол".

Или взять недавний инцидент в Керченском проливе. 25 ноября прошлого года кораблю береговой охраны погранслужбы ФСБ России пришлось "прижать" украинский военный буксир, команда которого отказалась выполнять команды наших военных. По одному катеру-нарушителю ВМС Украины, угрожавшему пограничникам своим оружием, даже пришлось открыть огонь.

Случись что, таранить корабли США на Балтике вряд ли понадобится. Экипажам "Бойкого" и "Сообразительного" есть чем ответить на возможные провокации американцев. Помимо прочего, на этих корветах проекта 2038 установлены противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и 100-миллиметровые артиллерийские установки А-190. А еще - системы радиоэлектронного подавления, способные вывести из строя компьютерные "мозги" кораблей-нарушителей.

Кстати, вряд ли выглядит совпадением, что на Балтике "Грейвли" и "Портер" появились буквально на следующий день после захода в Черное море другого эсминца США - "Дональд Кук". Сейчас он стоит в грузинском порту "Батуми" и с самого начала находится под присмотром российского сторожевика "Пытливый". Со времен крымской весны "Кук", как и другие американские корабли, постоянно совершает рейды в сторону нашего полуострова. Правда, близко к Крыму его экипаж не приближается, понимая, что можно нарваться на залп береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Слишком долго в черноморских водах эсминец не задерживается: конвенция Монтре ограничивает пребывание там чужих, в том числе американских военных кораблей 21 сутками. Но на ротационной основе эсминец США патрулирует этот регион по несколько раз в год. Командованию же Черноморского флота уже не привыкать выделять силы и средства для контроля за нежданными визитерами.

"Наши корветы и сторожевые корабли сопровождают американские эсминцы с различными целями, в том числе для установления задач их нахождения в акватории, омывающей берега России, и для упреждения шпионско-разведывательной деятельности", - прокомментировал "РГ" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В целом же, по его словам, это стандартная практика. "Даже если иностранные корабли не представляют угрозы, это не означает, что их не следует сопровождать и контролировать", - отметил Коротченко.

Российские корабли, которые сопровождают американские эсминцы, по словам военных экспертов, с регулярной периодичностью сообщают обо всех их передвижениях в штаб. Кроме того, береговым ракетным комплексам, авиации и другим российским кораблям сообщаются точные координаты нахождения гостей. То есть сопровождение подразумевает не только наблюдение, но и потенциальную готовность уничтожить цель.

Полковник запаса Анатолий Дергилев отмечает, что американские корабли регулярно заходят в Балтийское и Черное моря и делают это с целью демонстрации силы и получения разведывательной информации о состоянии российского флота. По его словам, это не разведка боем, а разведка приближением.

"Американские моряки изучают скорость реакции своих российских коллег на свое присутствие в стратегически важных для России водах, ищут наши слабые места, пытаются изучить группировки береговых войск. К слову, таким же образом корабли США ведут себя и по отношению к Китаю. При этом "красную черту" они не переходят, всегда зная, когда следует отступить", - отметил полковник Дергилев.

И действительно на откровенные провокации корабли США, в отличие от украинских моряков, не идут, понимая, чем это чревато. К примеру, украинские партнеры США предлагали кораблям НАТО проследовать в Азовское море под Крымским мостом. Предложение было здраво проигнорировано.

Эксперты напоминают, что регулярно посещать корабли ВМС США Балтийское и Черное моря стали с 2014 года, когда жители Крыма на референдуме изъявили желание воссоединиться с Россией. При этом Соединенные Штаты своими визитами международное право не нарушают, но дополнительную напряженность создают. Хотя не исключено, что это также является одной из их задач.