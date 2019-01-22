Эксперты рассказали о целях кораблей США на Балтике и в Черном море

Новости

В горах Сочи запустили курс реабилитации для детей-инвалидов 14:48
Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander 14:48
Германия и Франция подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции 14:45
В Мурманской области разбился бомбардировщик 14:40
Попытки Карлоса Гона выйти из тюрьмы провалились 14:40
Героев труда освободят от взносов на капремонт 14:29
На горящих в Черном море судах зафиксировали опасный крен 14:23
СМИ: Россия одержала верх над США 14:21
Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан 14:19
Под Курском нашли свалку с рогами и копытами 14:18
В Петербург не пустили 75 тонн томатов с южноамериканской молью 14:08
Audi изменила цены на автомобили в России 14:06
Новая редакция закона о госслужбе рассмотрена президентом Беларуси 14:05
В Калужской области родились Сепфора и Варсонофий 14:01
Одна из пропавших на Урале туристок погибла 13:56
В Пензенской области завели дело на главврача за доски вместо коек 13:56
В Крыму поэтапно введут дифференцированные тарифы на воду 13:56
Недовольный зарплатой британец разрушил здание отеля 13:55
Нижегородские моряки спасли коллег с горящих в Керченском проливе судов 13:48
В Крыму уточнили данные о погибших при пожаре моряках 13:48
РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку 13:47
Названы новые ведущие программы "Орел и Решка" 13:43
В Петербурге снимут фильм о балете во время блокады 13:41
В Твери подростки жестоко избили женщину с дочерьми 13:40
В "Архангельском" к 2020 году появятся новые экспозиции и концертные залы 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 14:12
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Эксперты рассказали о целях кораблей США на Балтике и в Черном море

Текст: Юрий Гаврилов, Иван Петров
Корветы Балтийского флота РФ "Бойкий" и "Сообразительный" продолжают отслеживать перемещения двух американских эсминцев в нейтральных водах неподалеку от Калининградской области. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. Чуть ранее маневрирование кораблей США "Грейвли" и "Портер" с управляемым ракетным вооружением на борту на контроль взяли наши наземные радиотехнические средства. Не исключено, что из космоса за эсминцами также наблюдают российские разведывательные спутники.
Фото: EPA/ Rob Gaston / US NAVY Фото: EPA/ Rob Gaston / US NAVY
Фото: EPA/ Rob Gaston / US NAVY

Хоть присутствие в этом регионе в отличие от того же Черного моря военных кораблей стран, не имеющих выхода к Балтике, не ограничено по срокам и тоннажу никакими международными конвенциями, пристальный интерес нашего командования к незваным визитерам вполне оправдан. Ведь к чужим берегам эсминцы США отправились явно не на морскую прогулку. Оба корабля, вооруженные мощными боевыми системами и оснащенные современными средствами шпионажа, представляют серьезную угрозу и в качестве ударной группы, и в роли морских разведчиков. Достаточно сказать, что на эсминцах могут находиться до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1600 километров.

Фото: VCG/Getty Images
РФ отслеживает действия эсминцев США на Балтике и в Черном море

Также не исключено, что эти корабли оснащены системой ПРО "Иджис" с 74 ракетами "Стандарт-2" каждая. Напрашивается очевидный вывод: на Балтике они не просто демонстрируют звездно-полосатый флаг, но и показывают мощь ВМС Соединенных Штатов. Все это крепко смахивает на очередную попытку оказать давление на Россию. Мол, пусть в Москве не думают, что этот регион остался без внимания и контроля американцев.

Но наши моряки готовы к любым провокациям. Если эсминцы США попытаются войти в территориальные воды РФ, жесткий ответ последует немедленно. История знает подобные случаи. Достаточно вспомнить, как в феврале 1988 года сторожевой корабль "Беззаветный" и СКР-6 нашего Черноморского флота совершили навал, то есть фактически протаранили вторгшиеся в чужую акваторию американский ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрол".

Или взять недавний инцидент в Керченском проливе. 25 ноября прошлого года кораблю береговой охраны погранслужбы ФСБ России пришлось "прижать" украинский военный буксир, команда которого отказалась выполнять команды наших военных. По одному катеру-нарушителю ВМС Украины, угрожавшему пограничникам своим оружием, даже пришлось открыть огонь.

Случись что, таранить корабли США на Балтике вряд ли понадобится. Экипажам "Бойкого" и "Сообразительного" есть чем ответить на возможные провокации американцев. Помимо прочего, на этих корветах проекта 2038 установлены противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и 100-миллиметровые артиллерийские установки А-190. А еще - системы радиоэлектронного подавления, способные вывести из строя компьютерные "мозги" кораблей-нарушителей.

В загоревшихся в Черном море судах было 4,5 тысячи тонн топлива

Кстати, вряд ли выглядит совпадением, что на Балтике "Грейвли" и "Портер" появились буквально на следующий день после захода в Черное море другого эсминца США - "Дональд Кук". Сейчас он стоит в грузинском порту "Батуми" и с самого начала находится под присмотром российского сторожевика "Пытливый". Со времен крымской весны "Кук", как и другие американские корабли, постоянно совершает рейды в сторону нашего полуострова. Правда, близко к Крыму его экипаж не приближается, понимая, что можно нарваться на залп береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Слишком долго в черноморских водах эсминец не задерживается: конвенция Монтре ограничивает пребывание там чужих, в том числе американских военных кораблей 21 сутками. Но на ротационной основе эсминец США патрулирует этот регион по несколько раз в год. Командованию же Черноморского флота уже не привыкать выделять силы и средства для контроля за нежданными визитерами.

"Наши корветы и сторожевые корабли сопровождают американские эсминцы с различными целями, в том числе для установления задач их нахождения в акватории, омывающей берега России, и для упреждения шпионско-разведывательной деятельности", - прокомментировал "РГ" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В целом же, по его словам, это стандартная практика. "Даже если иностранные корабли не представляют угрозы, это не означает, что их не следует сопровождать и контролировать", - отметил Коротченко.

Российские корабли, которые сопровождают американские эсминцы, по словам военных экспертов, с регулярной периодичностью сообщают обо всех их передвижениях в штаб. Кроме того, береговым ракетным комплексам, авиации и другим российским кораблям сообщаются точные координаты нахождения гостей. То есть сопровождение подразумевает не только наблюдение, но и потенциальную готовность уничтожить цель.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Эсминцу США предсказали быструю гибель в Черном море

Полковник запаса Анатолий Дергилев отмечает, что американские корабли регулярно заходят в Балтийское и Черное моря и делают это с целью демонстрации силы и получения разведывательной информации о состоянии российского флота. По его словам, это не разведка боем, а разведка приближением.

"Американские моряки изучают скорость реакции своих российских коллег на свое присутствие в стратегически важных для России водах, ищут наши слабые места, пытаются изучить группировки береговых войск. К слову, таким же образом корабли США ведут себя и по отношению к Китаю. При этом "красную черту" они не переходят, всегда зная, когда следует отступить", - отметил полковник Дергилев.

И действительно на откровенные провокации корабли США, в отличие от украинских моряков, не идут, понимая, чем это чревато. К примеру, украинские партнеры США предлагали кораблям НАТО проследовать в Азовское море под Крымским мостом. Предложение было здраво проигнорировано.

Эксперты напоминают, что регулярно посещать корабли ВМС США Балтийское и Черное моря стали с 2014 года, когда жители Крыма на референдуме изъявили желание воссоединиться с Россией. При этом Соединенные Штаты своими визитами международное право не нарушают, но дополнительную напряженность создают. Хотя не исключено, что это также является одной из их задач.

В мире США Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура сможет проверять зарубежные счета чиновников
В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию
РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку
Самолет с футболистом "Кардиффа" на борту пропал с радаров
СМИ: актер Виторган избил бывшего мужа Дарьи Мороз из-за Собчак