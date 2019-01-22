Микропредприятия и малые компании оказались в равных финансовых условиях с физическими лицами, вклады которых начали страховать более десяти лет назад, и индивидуальными предпринимателями, получившими гарантии в 2014 году. Максимальная сумма страхового возмещения едина для всех вкладчиков - 1,4 миллиона рублей. Представители бизнес-сообщества и эксперты заявляли о необходимости подобных реформ еще пять лет назад, когда российские банки начали массово уходить с рынка. Насколько актуально новшество сейчас, чего ждут от нового закона предприниматели Северо-Запада и представители финансового сектора, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Механизм заработал

Поправки в федеральный закон о страховании вкладов физических лиц, получивший новое наименование "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", вступили в силу 1 января 2019 года. Страховое возмещение смогут получить предприятия с доходом до 800 миллионов рублей и штатом до 100 человек, включенные на момент отзыва лицензии в единый реестр субъектов МСП. Они должны держать деньги в российских банках, которые имеют право работать со средствами физических лиц и являются участниками системы страхования вкладов (ССВ).

- Реформу, безусловно, мы можем только приветствовать, - отмечает председатель совета Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков. - Ведь для малого предприятия отзыв лицензии у банка почти всегда влечет необратимые последствия. Субъект бизнеса теряет оборотные деньги, не может рассчитаться с сотрудниками, перечислить налоги и взносы государству, расплатиться с контрагентами. Такой предприниматель, не совершив никаких противозаконных деяний, рискует стать фигурантом административного или даже уголовного дела - к примеру, за невыплату зарплаты в течение трех и более месяцев.

Микропредприятиям, которые не хранят на банковских счетах серьезных средств, страховка в 1,4 миллиона рублей действительно поможет остаться на плаву при наступлении финансового ЧП. Но средства высокодоходных малых компаний, где работает несколько десятков человек, подобная компенсация не защитит, признают эксперты.

- С одной стороны, в перспективе следует говорить об увеличении размера страхового возмещения для юридических лиц, - продолжает Владимир Меньшиков. - Первые, и самые важные, шаги уже сделаны, ведь новшество в принципе узаконило механизм страхования предпринимательских счетов. С другой стороны, требуется комплекс мер по оздоровлению и повышению стабильности банковской системы. Очевидно, что раздувать размер компенсации бесконечно не получится, система страхования вкладов не выдержит такой нагрузки.

Микропредприятиям, которые не хранят на банковских счетах серьезных средств, страховка в 1,4 миллиона рублей поможет при наступлении финансового ЧП

За последние пять лет Банк России отозвал лицензии более чем у 400 кредитных организаций. Сейчас в нашей стране функционирует порядка 500 банков.

400 из них к концу 2018 года являлись участниками СВВ и имели право привлекать вклады физических лиц.

Паритет вкладчиков

Прошлый год, как отмечают эксперты, предприниматели Северо-Запада пережили без серьезных финансовых потрясений. Хотя с рынка и ушло несколько банков.

- Несмотря на временное затишье, новый закон о страховании счетов малого бизнеса является крайне актуальным, - комментирует ситуацию уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов. - Ведь фактически нашим субъектам бизнеса повезло: крупные региональные банки закрывались не на Северо-Западе. Зачистка банковского сектора продолжается. В РФ, скорее всего, останется 200-300 крупных финансовых учреждений. От закрытия банков предприниматели до сих пор не застрахованы. Радует, что теперь застрахованы хотя бы минимальные суммы на их счетах.

Следующим шагом должно стать повышение размера возмещения. Например, до пяти миллионов рублей.

Следующим шагом должно стать повышение размера возмещения, уверен Георгий Дыханов. Ориентиром могла бы стать компенсация в пять миллионов рублей, которую федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал узаконить еще в 2015 году, промежуточным этапом - компенсация в три миллиона рублей.

- При этом, как мне кажется, условия для малых предпринимателей, ИП и физических лиц должны быть равными, - продолжает калининградский бизнес-омбудсмен. - Мы только-только добились паритета для юрлиц и других категорий вкладчиков. Необходимо, на мой взгляд, придерживаться этого паритета, повышая страховую планку. Конечно, предприниматели, в отличие от граждан, обязаны держать деньги на банковских счетах. В то же время физлица, как правило, уступают юридическим лицам в вопросах финансовой грамотности.

Плата за доверие

Представители банковского сектора говорят как о плюсах, так и о минусах реформы. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, законодательные изменения, с одной стороны, повышают устойчивость финансовой системы. Снижается волатильность клиентских средств, привлеченных кредитными организациями, испытывающими временные трудности. Повышается привлекательность частных банков, которые, если говорить о доверии бизнеса, находятся в худших конкурентных условиях по сравнению с государственными. Банки, в отношении которых распространяется негативная информация, смогут предотвратить бегство клиентов.

- С другой стороны, минус очевиден: повышение расходов на взносы в ССВ, - поясняет Алексей Войлуков. - Особенно это актуально для небольших банков, ресурсная база которых в значительной степени представлена средствами физических лиц и малых предприятий, а рентабельность, в силу эффекта масштаба, невысока.

Сейчас в отношении страховых взносов на средства малых предприятий действует как базовая ставка (0,15 процента от среднего остатка вкладов за квартал), так и дополнительная и повышенная дополнительная ставки (50 процентов и 500 процентов от базовой ставки соответственно). Законопроект, внесенный в Госдуму и принятый в первом чтении в 2017 году, предусматривал использование исключительно базовой ставки отчислений в части средств малых предприятий. Однако во втором чтении в июле 2018-го подход изменился.

- Применение повышенной дополнительной ставки может критически сказаться на финансовом положении кредитных организаций, в отношении которых на дату оценки экономического положения действует, например, хотя бы одна мера воздействия Центробанка в виде ограничения или запрета, - подводит итог Алексей Войлуков.