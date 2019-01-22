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22.01.2019 19:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Директор в ответе за все

КС РФ проверяет закон о должниках
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)
Конституционный суд РФ приступил к изучению закона о банкротстве. Главный вопрос, на который предстоит ответить судьям, - можно ли возлагать финансовую ответственность за несостоятельность компании на ее руководителя.

С жалобой на федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" во взаимосвязи с положениями Налогового и Гражданского кодексов РФ обратился бывший руководитель ООО ССК "СМУ-1" из города Саранска Виктор Нужин. В августе 2008 года он после долгих поисков работы вступил в должность директора строительной компании, а уже в апреле 2009 года налоговая инспекция потребовала признать ее банкротом. В "СМУ-1" был назначен конкурсный управляющий, однако активов компании не хватило для выплаты ему соответствующего вознаграждения. Тогда управляющий взыскал недостающую сумму с налоговой инспекции как инициатора банкротства, а та, в свою очередь, обратилась с иском о возмещении понесенных расходов к Нужину. Суды общей юрисдикции признали требование правомерным, экс-директор "СМУ-1" должен налоговикам 650 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Как полагает сын Виктора Нужина Константин, который в данном деле представляет интересы отца в качестве адвоката, суды общей юрисдикции в первую очередь произвольно истолковали положения статьи 9 ФЗ "О банкротстве", которая обязывает должника обратиться с заявлением о банкротстве в арбитражный суд, если "удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами". Однако суды в деле Нужина установили лишь факт неуплаты налога и не оценивали ее возможность, то есть наличие денег и имущества у строительной компании. Между тем если бы условием наступления обязанности заявить о банкротстве считалась любая неуплата задолженности, то она наступила бы задолго до того, как Нужин занял кресло директора. А если бы таким условием было отсутствие средств, то проблема не возникла бы: на счетах компании были деньги, а в активе - дебиторская задолженность.

По мнению заявителя, такой подход нарушает конституционные принципы равенства граждан перед законом и судом, поскольку он обязывает руководителя компании обратиться с заявлением должника в арбитражный суд при отсутствии доказательств полной невозможности исполнить долг.

По закону расходы на свое банкротство должна была нести компания и ее руководитель, а понес налоговый орган

Представители органов власти, принявших и подписавших оспариваемый нормативный акт, в оценке обстоятельств дела разошлись. Так, по мнению полномочного представителя президента в КС РФ Михаила Кротова, если максимально упростить подход к делу, то правота судов общей юрисдикции очевидна. По закону расходы на процедуру своего банкротства должна была нести компания и ее руководитель, а понес налоговый орган, то есть налицо неосновательное сбережение. В соответствии со статьей 1102 ГК имущество, полученное таким путем, подлежит возврату.

- Права заявителя нарушены хаотичным и несистемным применением нормы, - не согласен полпред Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас. - Из позиции Верховного суда и налоговой, которые есть в деле, очевидно, что они по-разному применяют и понимают нормы материального права. Судьи КС еще раз изучат доводы сторон в закрытом режиме. О дате решения будет объявлено позднее.

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