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22.01.2019 13:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Молодежный театр на Фонтанке проведет акцию к 75-летию снятия блокады

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Молодежный театр на Фонтанке 27 января приглашает жителей Северной столицы и гостей города в Измайловский сад, к скульптуре "Петербургского ангела" - зажечь свечи и вместе почтить память тех, кто выстоял в блокаду и не дал городу сдаться.
Фото: Молодежный театр на Фонтанке Фото: Молодежный театр на Фонтанке
Фото: Молодежный театр на Фонтанке

Память о страшных днях блокады Ленинграда сохранилась во многих письмах и дневниках тех лет. Автором одного из таких писем стал дед артиста Игоря Селюжонка, который, будучи ребенком, сыграл вместе с Евгением Матвеевым в фильме "Родная кровь" ("Ленфильм", режиссер Михаил Ершов, 1963). Недавно письмо попало в руки известному петербургскому скульптору Роману Шустрову, автору "Петербургского ангела", что сидит на скамеечке в Измайловском саду при Молодежном театре.

Как в Петербурге отметят 75-летие со дня освобождения Ленинграда

В День снятия блокады Ленинграда в Измайловском саду у скульптуры ангела Роман Шустров расскажет, как череда удивительных совпадений привела письмо в его руки. Затем прочтет и передаст музею блокады школы № 238 Адмиралтейского района письмо, написанное Федором Селюжонком своему сыну и отправленное из блокадного Ленинграда.
 
Как говорят организаторы акции, строки письма трогают и позволяют лично прикоснуться к трагической странице истории нашего города. В октябре 41-го автор письма пишет: "Сейчас время 22-35, передают последние известия: в воздухе тишина уже три часа…".

Место для встречи выбрано неслучайно. По замыслу художника скульптура петербургского ангела посвящена поколению наших отцов и дедов, которое подверглось тяжелым испытаниям, на чью долю пришли гражданская война, репрессии, блокада. Тому поколению, которое несмотря ни на что, смогло сохранить в себе живой интерес к людям, особенную душевную культуру и интеллигентность.

В этот день в Измайловском саду прозвучат строки стихотворений о войне, воспоминания. Во встрече, которая состоится 27 января в 14 часов, примут участие петербургские деятели культуры, писатели, художники, артисты и учащиеся школ.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Ленинград: 900 дней блокады
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