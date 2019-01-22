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22.01.2019 13:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Механизмы заржавели

В СЗФО внедряют меры легализации трудовых отношений
Текст: Людмила Черкашина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 12(7770)
Регионы Северо-Запада намерены нарастить объем поступлений в региональные бюджеты за счет "обеления" налога на доходы физических лиц. Во многих субъектах именно НДФЛ занимает наибольший удельный вес в казне. Однако эксперты отмечают: ни попытки наладить взаимодействие с работниками, ни кнуты и пряники для работодателей не будут эффективны, пока не снизится фискальная нагрузка на зарплаты.
При устройстве на работу почти половина респондентов готовы были согласиться на "серую" зарплату Фото: Максим Богодвид/РИА Новости При устройстве на работу почти половина респондентов готовы были согласиться на "серую" зарплату Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
При устройстве на работу почти половина респондентов готовы были согласиться на "серую" зарплату Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Сигнал от анонима

Какой процент россиян получает деньги за свой труд в конвертах, точно подсчитать невозможно. Опрос компании интернет-рекрутмента HeadHunter показал, что в прошлом году доля работников, которые могут похвастаться исключительно "белой" зарплатой, составила 54 процента.

Фото: iStock
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По сравнению с 2016 годом показатель снизился на три пункта. Исследование другого IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob дополняет эту картину: от 42 до 46 процентов респондентов в разные месяцы прошлого года готовы были согласиться на "серую" зарплату.

Несогласные могут пожаловаться на заработок в конверте в прокуратуру или Государственную инспекцию труда (ГИТ). Однако в большинстве случаев сотрудники опасаются притеснений со стороны начальства, ведь заявитель должен сообщить контролерам свое имя, фамилию, должность. Чтобы дать таким работникам возможность высказаться и сохранить анонимность, в Калининградской области в конце прошлого года заработал специальный онлайн-сервис.

Корреспондент "РГ" зашла на этот ресурс и убедилась: гражданину действительно не нужно называть свое имя. Следует лишь сообщить наименование и адрес предприятия, изложить суть проблемы. Всю информацию передают контролирующим органам. Как отметили в правительстве региона, в первые две недели работы сервиса анонимные сообщения оставили более 70 калининградцев.

- Вопрос анонимности в подобных ситуациях очень важен, - подчеркивает доцент департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, специалист в области управления персоналом Елена Кудрявцева. - Да, обратился работник в ГИТ. Да, инспекция труда и даже суд признали его правоту. А что дальше? Руководство компании сможет на вполне законных основаниях сделать так, чтобы "жалобщику" работалось некомфортно. А если речь идет о небольшом населенном пункте с узким рынком труда, найти другую работу человеку, который вроде бы сделал все правильно, отстаивал свои права, думал о своей будущей пенсии, будет крайне сложно. Фактически ГИТ сейчас работает с документами, пресекает массовые "акции" работодателей по уводу работников в "серую" зону. Механизмы быстрого точечного реагирования заржавели. Неудивительно, что калининградский сервис оказался востребованным.

Откуда купюры?

В Калининградской области НДФЛ, согласно планам, сформирует в текущем году 37 процентов всех налоговых доходов регионального бюджета. Предполагается, что калининградцы перечислят в казну 13,7 миллиарда рублей в виде налога на доходы физических лиц. Это на 6,5 процента больше, чем в прошлом году.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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- В 2019 году будем рассчитывать не только на бизнес и корпорации, которые вносят значительный вклад в баланс бюджета, - комментирует ситуацию министр финансов Калининградской области Виктор Порембский. - Полагаем, что результаты покажут меры, направленные на дальнейшее исключение "серых" зон в экономике, на открытие заработной платы, которая еще не вся выплачивается официально, на то, чтобы в Калининградской области формировался более полный перечень объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости, и на ряд других мероприятий.

Онлайн-сервис, позволяющий анонимно сообщить о фактах выплаты заработка в конвертах, - одна из таких мер.

Предпринимателей, на которых поступили жалобы, ждут проверки, в том числе на предмет обналичивания денег. Ведь бизнесмены откуда-то берут купюры, которые они кладут в конверты. Кроме того, в Калининградской области продолжит расти региональный МРОТ. С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда в регионе повысили с 11 тысяч до 12 тысяч рублей, в следующем году его увеличат до 13 тысяч. Размер федерального минимума в текущем году составляет 11 280 рублей.

Ни попытки наладить взаимодействие с работниками, ни кнуты и пряники для работодателей не будут эффективны, пока не снизится фискальная нагрузка на зарплаты

В Карелии планируют использовать как метод кнута, так и метод пряника. С одной стороны, в прошлом году в регионе прорабатывали вопрос об административной ответственности для работодателей, не явившихся на заседание комиссии по легализации трудовых отношений. С другой стороны, для добросовестных плательщиков, возможно, предусмотрят социальные льготы.

Забота о пенсии

Как полагает Елена Кудрявцева, с диагностической точки зрения было бы очень полезно, если бы опыт Калининградской области, анонимно связавшей работников с контролирующими органами, переняли другие субъекты Федерации. Ведь в РФ очень мало достоверной информации о теневых схемах оплаты труда.

Фото: iStock
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- Если мы сможем сделать сравнительный анализ "серых" рынков труда в разных регионах, поймем масштабы явления, разнообразие типов предприятий, практикующих выплату зарплат в конвертах, это будет крайне полезная исследовательская работа, - полагает доцент ВШЭ в Санкт-Петербурге Елена Кудрявцева. - Однако дальше исследований мы не продвинемся, пока в нашей стране не изменится фискальная политика. При этом интерес россиян, особенно граждан старше 40-50 лет, к "белой" зарплате будет только повышаться. В 2017 году в нашей стране

17,5 тысячи человек, достигнувших пенсионного возраста, не смогли получить пенсию по старости, поскольку не набрали необходимого количества баллов. Пока это капля в море, но, по словам экспертов, количество таких пенсионеров с каждым годом будет расти лавинообразно. Однако даже если работники, испуганные перспективой остаться без пенсии, начнут давить на работодателей, многие предприятия не смогут "обелить" зарплаты, не рискуя обанкротиться.

Сами предприниматели называют высокую фискальную нагрузку на зарплаты главной причиной, по которой они не готовы отказаться от конвертов.

С одной тысячи рублей "белой" зарплаты работодатель должен выплачивать в страховые фонды 300 рублей. С учетом того, что еще 13 процентов отчисляется в бюджет в качестве НДФЛ, общая нагрузка на зарплаты составляет 43 процента.

Прямая речь

Георгий Дыханов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области:

- Ставку, безусловно, необходимо снижать, об этом неоднократно заявляли и федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, и представители ведущих российских бизнес-объединений. Следует искать компромиссное значение, при котором субъекты бизнеса смогут получать прибыль без конвертов, а фонды и региональные бюджеты получат дополнительные доходы за счет легализации рынка труда. Эту работу невозможно выполнить без масштабных научно-исследовательских работ с привлечением НИИ и вузов. Возможно даже, что оптимальная ставка для отдельных субъектов РФ не должна быть одинаковой. Для Калининградской области, на мой взгляд, размер отчислений не должен превышать 16-17 процентов от заработной платы. При текущем положении вещей в нашем регионе большинству малых предприятий придется работать в минус, если их сейчас в одночасье заставят платить сотрудникам полностью "белые" зарплаты.

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