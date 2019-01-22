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22.01.2019 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На шахте в Коми обрушилась порода

Текст: Андрей Андреев (Коми)

На шахте "Воргашорская", расположенной вблизи Воркуты Республики Коми произошло обрушение породы. Об этом сообщило во вторник ГУ МЧС по региону.

Сообщение об этом поступило в диспетчерскую службу в 12.06. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Сейчас шахтеры поднимаются на поверхность. На место ЧП направлены спасатели.

Шахта "Воргашорская" расположена в Печорском угольном бассейне, добыча угля здесь ведется с 1975 года.

Это не первое ЧП на этой шахте. Второго июня прошлого года здесь частично прекратилась подача воздуха. Всех горняков, которые на момент инцидента работали в аварийном секторе, пришлось перевести в другие.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Аварии на шахтах
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