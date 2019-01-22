На шахте в Коми обрушилась порода

На шахте "Воргашорская", расположенной вблизи Воркуты Республики Коми произошло обрушение породы. Об этом сообщило во вторник ГУ МЧС по региону.

Сообщение об этом поступило в диспетчерскую службу в 12.06. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сейчас шахтеры поднимаются на поверхность. На место ЧП направлены спасатели.

Шахта "Воргашорская" расположена в Печорском угольном бассейне, добыча угля здесь ведется с 1975 года.

Это не первое ЧП на этой шахте. Второго июня прошлого года здесь частично прекратилась подача воздуха. Всех горняков, которые на момент инцидента работали в аварийном секторе, пришлось перевести в другие.