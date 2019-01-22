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22.01.2019 16:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Разгрести проблемы

Почему улицы от снега до сих пор убирают дворники, а не машины
Текст: Валерия Лозовская (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 12(7770)
Нынешняя зима в Санкт-Петербурге бросила вызов городским коммунальным службам.
Снегопады становятся вызовом для жилищников города. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Снегопады становятся вызовом для жилищников города. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Снегопады становятся вызовом для жилищников города. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

По данным Комитета по благоустройству, только за первую неделю января выпало в пять раз больше осадков, чем за тот же период в прошлом году. Всего "насыпало" более 70 сантиметров снега.

Фото: Наталья Онищенко
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Снегопадов ждали, но не настолько сильных. К зиме власти приготовили 1520 единиц снегоуборочной техники. Самыми востребованными оказались погрузчики и самосвалы - еще около тысячи этих машин собирались привлечь дополнительно. Основные силы оборудования сосредоточили на больших дорогах - на них в Петербурге приходится 43,5 миллиона квадратных метров от общей площади уборки улично-дорожной сети. Вместе с тротуарами эта цифра составляет 59,3 миллиона квадратных метров. Засыпанные дворы вышли "разгребать" дворники.

И если в ноябре власти анонсировали четыре тысячи рабочих, то на самом деле расчищать тротуары вышло более тысячи дворников.

Если сегодня зайти на интерактивную карту, по которой любой петербуржец может проследить, в какой точке на данный момент идет уборка, можно увидеть, что лишь 900-1000 единиц спецтехники вывозят снег.

В основном это делают комбинированные машины.

Для сравнения: в Москве площадь убираемой территории больше петербургской примерно в три раза. Она составляет 170 миллионов квадратных метров.

При этом техники в столице больше в 11 раз, а дворников - примерно в 25. Сухие цифры наглядно показывают, насколько снегоуборочные силы Петербурга уступают.

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В сентябре на Дворцовой площади горожанам презентовали современные модели: тракторы для уборки тротуаров, лаповые снегопогрузчики, самосвалы и даже вакуумные пылесосы. Почему же новейшее оборудование простаивает, а тротуары и внутридомовые территории убирают дворники? Основной причиной является недостаточное количество квалифицированного персонала. От водителей требуется не только правильное управление транспортным средством, но и качественное обслуживание машины - иначе срок эксплуатации техники сократится вдвое. При этом заработная плата, предлагаемая по соответствующим вакансиям на порталах по поиску работы, невысока: около 25 тысяч рублей.

Другой причиной неэффективных снегоуборочных работ является инертность сферы клининга в целом: использование оборудования снижает общую стоимость услуг, а значит, и абсолютный объем прибыли, которую может заработать компания. Город нанимает лучшие дорожные специализированные предприятия, но инвестиции в появление у них новой, малогабаритной техники, которая позволила бы расчистить дворы и тротуары от снега, падают.

Основная причина отсутствия техники - нехватка квалифицированного персонала. От водителей требуется правильное управление машиной и качественное ее обслуживание

Так, например, на уже упомянутом параде были представлены скутеры для дворников, хотя эксперты считают, что правильнее было бы закупить снегоотбрасыватели различных вариантов. По словам эксперта Павла Люлина, они позволят механизировать до 80 процентов ручного труда. А это работа трех-четырех дворников.

- "Недоступными" останутся лишь удаление наледи и сбор снега в сложных для уборки местах, например, на лестницах. Принцип действия техники прост: с помощью шнека (специального винтового стержня) снег рубится и собирается, а затем под давлением выбрасывается в сторону - например, на газон. Такая небольшая машина может убирать как слежавшийся замерзший снег, так и свежий. Стоимость модели составляет от 50 до 150 тысяч рублей, - поясняет эксперт.

Фото: Владимир Саяпин/ТАСС
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Помимо этого, верным решением могло бы стать увеличение габаритов захвата снегоуборщика: чем захват шире, тем меньшее количество раз машине придется проехаться по дороге, чтобы расчистить весь снег.

Как считает генеральный директор группы управляющих компаний ГОСТ Никита Скорняков, властями должна быть создана ситуация, когда выгоднее будет не арендовать технику, а "запрашивать" ее у города:

- Сегодня управляющим компаниям экономически нецелесообразно самим покупать машины: придется платить за хранение, горюче-смазочные материалы, ремонт, налоги и зарплату тракториста, - рассуждает эксперт.

При этом он предполагает, что в ближайшем будущем ожидать полного перехода на механизированный способ уборки снега на придомовых территориях не стоит.

Чтобы наладить "транспортный снегоуборочный баланс" в городе, инициативу должны проявлять не только власти, но и производители спецтехники. Малогабаритное оборудование стоит популяризовать, а также поддерживать компании, использующие российское оборудование, например, в виде программ субсидирования лизинга.

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