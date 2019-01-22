Поисковики Новгородчины нашли штурмовик вместе с останками летчика

Члены поискового отряда "Находка" экспедиции "Долина" обнаружили в Новгородской области место гибели советского военного самолета Ил-2 и его экипажа времен Великой Отечественной войны. Экспедиция проходит при поддержке Российского военно-исторического общества.

При проведении работ поисковики нашли обломки самолета, в том числе номерные, а также останки одного из членов экипажа и личные вещи. Об этом поисковики сообщили на своей странице в соцсети. Они смогли установить но номерам двигателя самолета имена членов экипажа. Это лейтенант Хайкин Иосиф Пантелеевич, 1915 года рождения и старший сержант Волочугин Константин Александрович, 1916 года рождения. Согласно официальным данным, экипаж не вернулся из боевого 30 декабря 1942 года. Произошло это в районе деревни Висючий Бор Демянского района.

Как удалось выяснить, один член экипажа погиб вместе с самолетом, а второй пытался выпрыгнуть, но разбился из-за нераскрывшегося парашюта. Это помнят родственники очевидцев тех фронтовых событий.

Тело погибшего советского военнослужащего захоронили солдаты противника, а после освобождения территории останки летчика перенесли на местное кладбище и уже перезахоронили как безымянные. Теперь фронтовику вернут имя.