В столице Поморья снова будут ремонтировать историческое здание бывшей школы на набережной Северной Двины. Цена вопроса - более 220 миллионов рублей.

При этом региональный объект культурного наследия уже пережил масштабную реставрацию в 2009-2012 годах. В нее было вложено порядка 500 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Еще в сентябре 2011-го - к 300-летию первого российского академика - в отреставрированном здании должна была открыться Ломоносовская гимназия.

Но объект так и не сдали в эксплуатацию, поскольку целый ряд работ подрядчик из Московской области выполнил некачественно либо вовсе не выполнил. Все эти годы здание с красивым фасадом в центре города пустует.

При этом его приходится отапливать, чтобы не усугубить ситуацию. На содержание и новые проектные работы по объекту ушло еще 100 миллионов.

Почему полмиллиарда бюджетных средств по трем госконтрактам были потрачены безрезультатно? В этом долго разбирались арбитражные суды и несколько групп экспертов.

- Проблема в том, что за ходом работ не было надлежащего технического надзора, - полагает эксперт регионального отделения ОНФ Сергей Альбицкий. -

Архангельский разработчик проектно-сметной документации осуществлял лишь авторский надзор. А технадзор подрядчик, надо полагать, организовал "под себя": этим занималась дружественная организация из Московской области. К сожалению, закон позволяет такую схему. Кроме того, подготовка самого проекта была не очень качественной. Реставрационных компаний и сегодня очень мало, а в те годы их практически не было. А объект уникальный: это, по сути, единый комплекс зданий разных стилей - от ампира до сталинского классицизма.

Изначально заказчиком работ выступало областное агентство по ремонту объектов, находящихся в госсобственности. Но в 2012 году его ликвидировали, а правопреемником стало ГКУ "Главное управление капитального строительства". При передаче здания заказчик обнаружил множественный брак: от трещин на фасаде до грунтовых вод в подвалах. Детальное обследование выявило еще больше недостатков, и в том числе проблемы с фундаментом. Заказчик потребовал устранить их в рамках пятилетних гарантийных обязательств, но подрядная организация выполнила лишь малую часть этих требований. Тогда управление обратилось в суд с иском о взыскании 147 миллионов рублей убытков и необоснованного обогащения.

Еще в сентябре 2011-го года в отреставрированном здании должна была открыться Ломоносовская гимназия

Подрядчик бился за каждый рубль, потребовал повторной экспертизы. По выводам специалистов, к плачевному состоянию здание привела не только некачественная реставрация, но и то, что после ее окончания оно долгое время не эксплуатировалось, не отапливалось и его даже не очищали от снега. Из-за этого эксперты порой вообще не могли определить точную причину проблем вроде вздувшихся полов и осыпавшейся штукатурки.

В итоге суд удовлетворил требования заказчика лишь частично - на сумму около 13 миллионов рублей, что составляет два процента потраченной на реставрацию суммы. По всем явным недоделкам, которые можно было определить во время приемки работ, во взыскании средств было отказано.

- Когда в 2012 году я приехал в Архангельскую область, при сдаче этого здания выяснилось, что укреплением фундамента вообще не занимались, - говорит губернатор Игорь Орлов. - Надо было сделать шурфы, залить их специальным материалом, который затвердевает и обеспечивает устойчивость. Сейчас фундамент никуда не годится, здание эксплуатировать нельзя. Мы рассчитывали добиться от подрядной организации, чтобы она завершила объект, и суд принял решение в нашу пользу. Но данной компании уже нет в числе зарегистрированных, как это часто бывает с недобросовестными партнерами. В итоге мы приняли решение восстановить здание, привести его в порядок.

В ходе очередных проектных работ выяснилось, что теперь оно не соответствует современным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.

Это означает, что гимназия там располагаться не может. По словам губернатора, после восстановления в здание планируется перевести музыкальную школу Баренц-региона.

Строительный эксперт Сергей Альбицкий полагает, что выделяемой на очередную реставрацию суммы должно с лихвой хватить на завершение объекта: за 220 миллионов рублей можно построить двухподъездный девятиэтажный дом. Но, как показала судьба здания на набережной, все зависит от того, как реставрировать.