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22.01.2019 13:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Что там, за красивым фасадом?

Куда и как были потрачены полмиллиарда бюджетных средств по трем госконтрактам
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 12(7770)
В столице Поморья снова будут ремонтировать историческое здание бывшей школы на набережной Северной Двины. Цена вопроса - более 220 миллионов рублей.

При этом региональный объект культурного наследия уже пережил масштабную реставрацию в 2009-2012 годах. В нее было вложено порядка 500 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Еще в сентябре 2011-го - к 300-летию первого российского академика - в отреставрированном здании должна была открыться Ломоносовская гимназия.

Фото: vk.com/Наше Пушкино
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Но объект так и не сдали в эксплуатацию, поскольку целый ряд работ подрядчик из Московской области выполнил некачественно либо вовсе не выполнил. Все эти годы здание с красивым фасадом в центре города пустует.

При этом его приходится отапливать, чтобы не усугубить ситуацию. На содержание и новые проектные работы по объекту ушло еще 100 миллионов.

Почему полмиллиарда бюджетных средств по трем госконтрактам были потрачены безрезультатно? В этом долго разбирались арбитражные суды и несколько групп экспертов.

- Проблема в том, что за ходом работ не было надлежащего технического надзора, - полагает эксперт регионального отделения ОНФ Сергей Альбицкий. -

Архангельский разработчик проектно-сметной документации осуществлял лишь авторский надзор. А технадзор подрядчик, надо полагать, организовал "под себя": этим занималась дружественная организация из Московской области. К сожалению, закон позволяет такую схему. Кроме того, подготовка самого проекта была не очень качественной. Реставрационных компаний и сегодня очень мало, а в те годы их практически не было. А объект уникальный: это, по сути, единый комплекс зданий разных стилей - от ампира до сталинского классицизма.

Изначально заказчиком работ выступало областное агентство по ремонту объектов, находящихся в госсобственности. Но в 2012 году его ликвидировали, а правопреемником стало ГКУ "Главное управление капитального строительства". При передаче здания заказчик обнаружил множественный брак: от трещин на фасаде до грунтовых вод в подвалах. Детальное обследование выявило еще больше недостатков, и в том числе проблемы с фундаментом. Заказчик потребовал устранить их в рамках пятилетних гарантийных обязательств, но подрядная организация выполнила лишь малую часть этих требований. Тогда управление обратилось в суд с иском о взыскании 147 миллионов рублей убытков и необоснованного обогащения.

Еще в сентябре 2011-го года в отреставрированном здании должна была открыться Ломоносовская гимназия

Подрядчик бился за каждый рубль, потребовал повторной экспертизы. По выводам специалистов, к плачевному состоянию здание привела не только некачественная реставрация, но и то, что после ее окончания оно долгое время не эксплуатировалось, не отапливалось и его даже не очищали от снега. Из-за этого эксперты порой вообще не могли определить точную причину проблем вроде вздувшихся полов и осыпавшейся штукатурки.

В итоге суд удовлетворил требования заказчика лишь частично - на сумму около 13 миллионов рублей, что составляет два процента потраченной на реставрацию суммы. По всем явным недоделкам, которые можно было определить во время приемки работ, во взыскании средств было отказано.

Фото: Игорь Филонов/РГ
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- Когда в 2012 году я приехал в Архангельскую область, при сдаче этого здания выяснилось, что укреплением фундамента вообще не занимались, - говорит губернатор Игорь Орлов. - Надо было сделать шурфы, залить их специальным материалом, который затвердевает и обеспечивает устойчивость. Сейчас фундамент никуда не годится, здание эксплуатировать нельзя. Мы рассчитывали добиться от подрядной организации, чтобы она завершила объект, и суд принял решение в нашу пользу. Но данной компании уже нет в числе зарегистрированных, как это часто бывает с недобросовестными партнерами. В итоге мы приняли решение восстановить здание, привести его в порядок.

В ходе очередных проектных работ выяснилось, что теперь оно не соответствует современным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.

Это означает, что гимназия там располагаться не может. По словам губернатора, после восстановления в здание планируется перевести музыкальную школу Баренц-региона.

Строительный эксперт Сергей Альбицкий полагает, что выделяемой на очередную реставрацию суммы должно с лихвой хватить на завершение объекта: за 220 миллионов рублей можно построить двухподъездный девятиэтажный дом. Но, как показала судьба здания на набережной, все зависит от того, как реставрировать.

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