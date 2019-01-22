В Карелии год спустя завершили переселение из аварийного жилья

Новости

Новая модель Mitsubishi появится в России в марте 18:00
Избитый актером Виторганом режиссер Богомолов рассказал о самочувствии 17:56
Эксперты рассказали, как вести себя при ЧП в самолете 17:56
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва 17:55
Для Балтфлота построят малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" 17:55
"Кардифф" выступил с заявлением относительно ситуации с Эмилиано Салой 17:50
В Крыму тарифы на вывоз ТКО сохранят на уровне 2018 года 17:48
"Кардифф" выступил с заявлением по ситуации с Эмилиано Салой 17:44
МИД: Каналы военной связи между РФ и США в 2018 году работали исправно 17:44
На Кубани чиновница оставила дольщиков без квартир 17:33
Жильцов освободят от обязанности доказывать отсутствие долгов за капремонт 17:31
Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году 17:28
Мэр отправил проект реконструкции дома Булошникова на допэкспертизу 17:19
Пенсионеры из Петербурга выиграли полмиллиарда рублей 17:19
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины 17:16
В Саратове мэр не доехал на трамвае до работы из-за поломки вагона 17:12
Дели призвал Минск активнее продвигать туристический потенциал 17:10
Renault Logan стал кроссовером 17:08
На заводе в Ижевске на рабочих рухнуло оборудование 17:07
В Кирове пьяный водитель сбил трех человек на остановке 17:05
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех 16:55
В Дагестане чиновник арестован за начисление липовых долгов за газ 16:46
НАК оценил действия пилота захваченного самолета Сургут - Москва 16:45
СК возбудил дело об угоне самолета Сургут-Москва 16:42
Ми-8 не обнаружил в Черном море людей с горящих судов 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 16:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Метр в метр

В Карелии год спустя завершили переселение из аварийного жилья
Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 12(7770)
В Карелии завершили программу переселения из аварийного жилья. Об этом заявили в последних числах декабря. Только в 2018-м расселили проживавших на более чем 55 тысячах квадратных метров. Новоселье справили порядка трех тысяч человек.

В России программа по переселению граждан из аварийного фонда официально завершилась еще в конце 2017 года. И только четыре субъекта остались в числе отстающих. Это Иркутская область, Приморский край, республики Тыва и Карелия. Последняя была единственным регионом Северо-Западного федерального округа, который не справился. У остальных остались небольшие недочеты в отдельных населенных пунктах. Первыми же программу в полном объеме выполнили Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ и Калининградская область. Неплохие показатели у Вологодской области. Расселили 1139 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года. 10 151 человек получил благоустроенные квартиры.

Фото: Сергей Куксин
С 1 января продолжится программа по переселению из аварийного жилья

Ситуация в Карелии целый год была под пристальным вниманием федерального правительства. Власти республики объяснили невыполнение программы: в прошлом году пришлось вносить изменения и поэтому завершающий этап затянулся, да и деньги на него получили только в 2018-м. Как прокомментировали в региональном минстрое, причиной стали ранее неучтенные аварийные квадратные метры. Их выявили лишь в сентябре 2017-го. Кстати, это отмечали и в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Там заявляли, что чиновники в Карелии "прятали" аварийное жилье. Люди жаловались, дома признали аварийными, но в программу переселения они так и не попали. Кроме того, были взяты на кон-

троль дома, строительство которых началось в 2015-2016 годах. Они попали в ранг долгостроев из-за недобросовестных подрядчиков. С последними расторгли государственные контракты и объявили новые аукционы - уже на приобретение готовых жилых помещений.

В России программа по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда официально завершилась еще в конце 2017 года. И только четыре субъекта оставались в числе отстающих

В конце прошлого года завершилось строительство в Петрозаводске, Кеми, Беломорске, Сортавале, Олонце и нескольких поселках. С гражданами заключали договоры мены и социального найма. Остался 23-квартирный дом в Кеми, договоры соцнайма с его жителями заключат в январе уже нынешнего года.

Три новостройки ввели в Петрозаводске. 670 человек из одиннадцати муниципальных районов Карелии изъявили желание переселиться именно в эти новые здания на 70, 109 и 124 квартиры. Кстати, впервые в республике в рамках программы возвели и восьмиквартирный дом с учетом потребностей инвалида-колясочника. Для него оборудовали отдельный вход.

А вообще расселено более 143 тысяч квадратных метров аварийного жилья и 8,5 тысячи человек получили квартиры за пять лет программы в Карелии.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Из аварийного жилья за шесть лет переселят больше полумиллиона человек

В 2019 году стартует новая федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Самое главное - она будет продолжена в привычном формате: "метр в метр". Новые механизмы пока обсуждаются, они будут предлагаться регионам на втором этапе действия программы. Это могут быть и социальная ипотека, и создание в муниципалитетах собственного жилищного маневренного фонда, чтобы им распоряжаться в случае чрезвычайной надобности, в том числе и для переселенцев из сносимого жилья.

- Мы анализируем статистику. Знаете, что получилось? Несколько тысяч человек из аварийного жилья получили новые квартиры и сразу же их продали. Почему? У них были другие квартиры, а в аварийных домах они были просто прописаны - у бабушек и дедушек, многих из которых уже и в живых нет. Это несправедливо, такого быть не должно, - заявил Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ. .

Как у соседей

В Вологодской области под новую программу расселения подпадает аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Его общая площадь - 11,9 миллиона квадратных метров, где проживают 666,7 тысячи человек.

Новая программа будет привлекать деньги граждан, собственников жилья. Субъекты, полностью выполнившие программу переселения до 1 сентября 2017 года, в том числе и Вологодская область, получат дополнительные средства из федерального бюджета. Необходимое софинансирование обеспечит и департамент финансов региона. По предварительным оценкам, на реализацию программы переселения из аварийного фонда потребуется около 3, 4 миллиарда рублей.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
Путин и Абэ начали переговоры в Кремле
Минфин предложил ввести налоговый вычет по расходам на фитнес
"Кардифф" выступил с заявлением относительно ситуации с Эмилиано Салой
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины