В Карелии год спустя завершили переселение из аварийного жилья

В Карелии завершили программу переселения из аварийного жилья. Об этом заявили в последних числах декабря. Только в 2018-м расселили проживавших на более чем 55 тысячах квадратных метров. Новоселье справили порядка трех тысяч человек.

В России программа по переселению граждан из аварийного фонда официально завершилась еще в конце 2017 года. И только четыре субъекта остались в числе отстающих. Это Иркутская область, Приморский край, республики Тыва и Карелия. Последняя была единственным регионом Северо-Западного федерального округа, который не справился. У остальных остались небольшие недочеты в отдельных населенных пунктах. Первыми же программу в полном объеме выполнили Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ и Калининградская область. Неплохие показатели у Вологодской области. Расселили 1139 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года. 10 151 человек получил благоустроенные квартиры.

Ситуация в Карелии целый год была под пристальным вниманием федерального правительства. Власти республики объяснили невыполнение программы: в прошлом году пришлось вносить изменения и поэтому завершающий этап затянулся, да и деньги на него получили только в 2018-м. Как прокомментировали в региональном минстрое, причиной стали ранее неучтенные аварийные квадратные метры. Их выявили лишь в сентябре 2017-го. Кстати, это отмечали и в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Там заявляли, что чиновники в Карелии "прятали" аварийное жилье. Люди жаловались, дома признали аварийными, но в программу переселения они так и не попали. Кроме того, были взяты на кон-

троль дома, строительство которых началось в 2015-2016 годах. Они попали в ранг долгостроев из-за недобросовестных подрядчиков. С последними расторгли государственные контракты и объявили новые аукционы - уже на приобретение готовых жилых помещений.

В России программа по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда официально завершилась еще в конце 2017 года. И только четыре субъекта оставались в числе отстающих

В конце прошлого года завершилось строительство в Петрозаводске, Кеми, Беломорске, Сортавале, Олонце и нескольких поселках. С гражданами заключали договоры мены и социального найма. Остался 23-квартирный дом в Кеми, договоры соцнайма с его жителями заключат в январе уже нынешнего года.

Три новостройки ввели в Петрозаводске. 670 человек из одиннадцати муниципальных районов Карелии изъявили желание переселиться именно в эти новые здания на 70, 109 и 124 квартиры. Кстати, впервые в республике в рамках программы возвели и восьмиквартирный дом с учетом потребностей инвалида-колясочника. Для него оборудовали отдельный вход.

А вообще расселено более 143 тысяч квадратных метров аварийного жилья и 8,5 тысячи человек получили квартиры за пять лет программы в Карелии.

В 2019 году стартует новая федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Самое главное - она будет продолжена в привычном формате: "метр в метр". Новые механизмы пока обсуждаются, они будут предлагаться регионам на втором этапе действия программы. Это могут быть и социальная ипотека, и создание в муниципалитетах собственного жилищного маневренного фонда, чтобы им распоряжаться в случае чрезвычайной надобности, в том числе и для переселенцев из сносимого жилья.

- Мы анализируем статистику. Знаете, что получилось? Несколько тысяч человек из аварийного жилья получили новые квартиры и сразу же их продали. Почему? У них были другие квартиры, а в аварийных домах они были просто прописаны - у бабушек и дедушек, многих из которых уже и в живых нет. Это несправедливо, такого быть не должно, - заявил Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ. .

Как у соседей

В Вологодской области под новую программу расселения подпадает аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Его общая площадь - 11,9 миллиона квадратных метров, где проживают 666,7 тысячи человек.

Новая программа будет привлекать деньги граждан, собственников жилья. Субъекты, полностью выполнившие программу переселения до 1 сентября 2017 года, в том числе и Вологодская область, получат дополнительные средства из федерального бюджета. Необходимое софинансирование обеспечит и департамент финансов региона. По предварительным оценкам, на реализацию программы переселения из аварийного фонда потребуется около 3, 4 миллиарда рублей.