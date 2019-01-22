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22.01.2019 20:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из дома гонят в интернат

В Карелии продолжается скандал с сельскими школами
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)
Жители старинного поморского села Нюхча, которому больше 400 лет, выступили резко против желания властей Карелии оптимизировать сельские школы. А вслед за ними в борьбу за свое учебное заведение вступили родители села Ведлозеро.

О том, что школа в Нюхче может быть сокращена, мамы и папы узнали не от чиновников, а из средств массовой информации. Стали собирать подписи под петицией против реорганизации школы. Кстати, ее подписали порядка 30 тысяч человек. В селе провели встречу жителей, на которую пришли более 90 человек. Мама пятерых детей Светлана Попова заявила, что она и все родители Нюхчи против интернатного обучения и хотят, чтобы их дети учились дома, в своем родном селе. После встречи жители создали инициативную группу под названием "Нюхча. Мы хотим жить на селе".

- Все классы в образовательном учреждении будут сохранены. Речи об обязательном переводе учащихся среднего звена на интернатное обучение не идет. Ученики этой школы так же, как и других отдаленных школ, могут продолжить обучение в Президентском кадетском училище, кадетском корпусе имени Невского и иных образовательных учреждениях интернатного типа только по их собственному желанию, - прокомментировала пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Эту тему рассмотрели и на заседании правительства республики. Зампредседателя правительства Лариса Подсадник сообщила, что в Карелии 207 школ, в том числе 111 - сельские, из которых 44 - малокомплектные. За последние шесть лет число школьников увеличилось более чем на пять тысяч, а на селе уменьшилось на одну тысячу.

- Анализ демографической ситуации, результаты деятельности школ свидетельствуют о необходимости принятия ряда управленческих решений, - пояснила Лариса Подсадник. - Есть школы, где учится один ученик и пять дошкольников, а в штатном расписании - 11 единиц. Или где всего один выпускник 11-го класса. Есть и другая проблема - кадровый голод. Например, в структурном подразделении Паданской школы - школе поселке Шалговаара - один учитель преподает русский язык, литературу, физическую культуру, изобразительное искусство, музыку, технологию и информатику. Как результат, доля детей из сельских школ, поступающих на обучение по востребованным специальностям в учреждения профессионального образования, в среднем составляет лишь 30 процентов. Поэтому министерство образования и предложило начать работу по изменению действующей сети образовательных учреждений.

В школе поселка Шалговаара один учитель преподает русский язык, физкультуру, рисование, музыку, технологию и информатику

Но если школу в Нюхче отстояли, то о Ведлозерской школе пока ничего не говорят. Жители села считают, что идет целенаправленное уничтожение деревни в целом.

- С родителями здесь можно согласиться. Но самое главное - прежде чем затевать реорганизацию, надо поговорить с родителями, представить им аргументы, постараться убедить, а не поставить перед фактом, - прокомментировал корреспонденту "РГ" политолог Михаил Седых.

Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова считает, что нет ничего менее эффективного, чем изъятие ребенка из семьи: дети должны жить с родителями. Нельзя, по ее мнению, провоцировать социальное сиротство.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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