В Ленобласти произошел крупный пожар на пилораме

В Ломоносовском районе Ленинградской области пожарные подразделения тушат пилораму. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.

Горит ангар в деревне Пикколово. На месте работают 20 огнеборцев, задействовано шесть единиц техники.

В данное время пожар удалось локализовать.

В спасательном ведомстве отмечают, что сообщений о пострадавших не поступало.

Деревня Пикколово расположена вблизи Красного села. В населенном пункте прописаны чуть более 200 человек.