В Петербурге четверо школьников отравились антидепрессантами

Четыре старшеклассника были сегодня госпитализированы из школы №633 Калининского района Санкт-Петербурга с диагнозом "медикаментозное отравление".

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации Калининского района, на уроке физкультуры у девятого класса учитель обратил внимание, что четыре мальчика ведут себя странно и явно чувствуют физическое недомогание. К ребятам вызвали бригаду скорой помощи. В Детской городской больнице, куда их госпитализировали, медики квалифицировали отравление не как пищевое, а как медикаментозное. Школьники рассказали, что приняли антидепрессанты, которые сами купили в аптеке.

Сейчас угрозы жизни и здоровью девятиклассников нет, их отпустили домой. Специалисты районного отдела образования проведут по этому факту проверку с привлечением педагогов и психологов.

Проверку проводит и прокуратура Калининского района. "По предварительным данным несовершеннолетние отправились веществом, отпускаемым по рецепту", - сообщают в ведомстве.

В ближайшее время сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям ответственных должностных лиц школы №633, по результатам чего будет решен вопрос о принятии мер реагирования.