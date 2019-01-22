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22.01.2019 13:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге снимут фильм о балете во время блокады

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге идут съемки полнометражного документального фильма "Ленинградская сюита". Это проект молодых кинематографистов о жизни артистов балета во время блокады Ленинграда.

Фото: Молодежный театр на Фонтанке
Молодежный театр на Фонтанке проведет акцию к 75-летию снятия блокады

В фильме переплетаются два времени: события зимы 1941-1942 годов и современность. Сюжет таков. В наши дни в Мариинском театре готовят премьеру балета "Ленинградская сюита". Но солистке Марине никак не удается вжиться в роль. Справиться с поставленной задачей ей удается после того, как она узнает историю написания этого балета и прототипа ее героини Саши. Балерина Саша жила в блокадном Ленинграде вместе с тяжелобольным отцом, талантливым композитором. Понимая, что скоро умрет, он пишет для дочери свое последнее произведение - Ленинградскую сюиту, мечтая, что Саша будет танцевать под нее на сцене. По замыслу сценариста Егора Шилова, в осажденном городе юная балерина не только узнает боль потери, но и прикоснется к мечте о сцене и встретит первую любовь.

- Мы хотим рассказать историю о красоте духа и силе искусства, которые помогали нашим героям жить и верить в самые мрачные времена, - говорит режиссер Светлана Николаенко. - На данный момент отснято 30 процентов материала. Общий хронометраж проекта составит 90 минут.

Кроме игровых сцен, в фильме присутствуют интервью блокадников.

Выход кинокартины запланирован на зиму 2019-2020 годов. Сейчас съемочная группа ищет партнеров и волонтеров. Деньги на съемки собираются в том числе методом краудфандинга.

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