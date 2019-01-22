Специалисты по социальной работе и юристы благотворительной организации "Ночлежка" объясняют, какие документы по закону действительно необходимы для трудоустройства, а какие работодатели требуют безосновательно. Пособие, написанное очень простым языком, размещено на просветительском сайте организации.

Например, не многие знают, что официально устроиться на работу можно даже не имея паспорта - его на первых порах вполне может заменить временное удостоверение личности. Не имеют права отказать в найме на работу и в случае отсутствия регистрации - при составлении трудового договора достаточно указать место фактического проживания.

Многие бездомные безработные считают, что их не возьмут на работу, если у них нет СНИЛС, ИНН и трудовой книжки. Юристы рассказывают, какие аргументы использовать, чтобы отстоять свое право на трудоустройство без перечисленных документов и какую ответственность несет работодатель за отказ принять человека на работу без этих бумаг.

Как уже убедились специалисты "Ночлежки", пособие воспринимают как весьма полезную подсказку не только соискатели вакансий, но и работодатели. Бездомным людям эта инструкция помогает законно устроиться на работу без бюрократии, а нанимателю позволяет узнать, как без нарушений закона принять человека на работу.

- Бездомные, люди без регистрации и документов - самая незащищенная категория, - говорит Карина Гаринова, координатор проекта "Что делать". - Их трудовые права нарушают повсеместно. По закону работодатель не может отказать человеку в приеме на работу из-за отсутствия регистрации, СНИЛС или ИНН. Но о законах часто не знает не только сам безработный бездомный, но и работодатель. Одна из главных задач "Ночлежки" - защищать права людей, которые в силу тяжелых жизненных обстоятельств попали на улицу. Мы верим, что ценность человека совсем не в бумажках. И если он хочет официально устроиться на работу, вернуться к нормальной жизни в социуме, отсутствие штампа не должно становиться преградой.

Отсутствие штампа - не преграда для трудоустройства

Все инструкции основаны не только на законах, но и на 28-летнем практическом опыте благотворительной организации.

На сайте "Ночлежка" рассказывают, как действовать в разных ситуациях, и дают советы на случай отказов и бюрократических проволочек. .

На заметку

Пособие "Что делать. Ваш проводник в дебрях бюрократии" доступно по адресу: algoritm.homeless.ru