В Петербурге загорелось здание Арбитражного суда

В центре Петербурга на Суворовском проспекте произошел пожар в здании Арбитражного суда. Из помещений выведено больше ста человек, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В шестиэтажном здании горит помещение на пятом этаже площадью 20 квадратных метров. Пожар тушат по первому номеру сложности.

Все заседания в Арбитражном суде отменены. Очевидцы отмечают в социальных сетях, что движение на Суворовском проспекте частично перекрыто, к месту происшествия стянуты экстренные службы.

Возгорание тушат 52 сотрудника пожарных подразделений, задействовано 15 единиц техники.