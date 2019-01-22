Новости

Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе WhatsApp 22:26
В Великом Новгороде археологи нашли 21 средневековую печать 22:26
В Кремле заявили о неизменности позиций России и Японии 22:21
Минкомсвязь реформирует универсальные услуги 22:16
В Москве арестовали полицейского по подозрению в мошенничестве с жильем 21:49
В Твери задержан участник жестокого избиения подростков 21:42
Верховный суд США одобрил запрет на службу в армии трансгендеров 21:20
В Косово отказались отменять пошлины на продукцию из Сербии и БиГ 21:11
В Сети обнародовано видео создания автомобилей Aurus 21:00
В Ленобласти произошел крупный пожар на пилораме 20:58
ABBA снова перенесла выпуск новых песен и виртуальный мировой тур 20:56
Косачев объяснил суть нового соглашения о сотрудничестве ФРГ и Франции 20:55
Усэйн Болт завершил карьеру футболиста 20:41
Курировавший российское направление дипломат уходит из Госдепа США 20:25
На МКАД столкнулись пять автомобилей 20:19
Видео: Криминалисты осматривают угнанный самолет Сургут-Москва 20:15
Россия и Япония подтвердили свою заинтересованность в мирном договоре 20:13
В Варшаве попытались протаранить дворец президента 20:03
Мединский пригрозил уголовным делом авторам фильма о Льве Яшине 19:50
Пермские ученые разработают "мозги" для телескопов 19:47
В Париже ограбили банк рядом с Елисейским дворцом 19:42
Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак 19:33
В Подмосковье почтальона наградили за спасение пенсий от грабителя 19:32
СК опубликовал видео тушения танкеров в Черном море 19:24
Какие рейсы задержаны из-за ЧП с самолетом Сургут-Москва 19:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 22:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Великом Новгороде археологи нашли 21 средневековую печать

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

Сотрудники Института археологии Российской академии наук нашли в центре Великого Новгорода византийские и древнерусские печати. Большинство из них принадлежали князьям, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования.

Археологи нашли шесть заготовок и 21 печать. Восемь из них датированы XI-XIII веками, исследователи говорят, что они княжеские. Печати удостоверяли пожалование земель и лесных территорий. Последние были востребованы для занятий бортничеством.

Фото: depositphotos.com
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу

С XIII по XV были сделаны 11 обнаруженных печатей. Они принадлежали князьям и архиепископам. Также найдены две печати из Византии, они играли роль пломб на привозных товарах.

Находки были сделаны на так называемой Торговой стороне, сейчас это улица Знаменская. И хотя она относится к исторической части Великого Новгорода, раскопки здесь проводились впервые.

Во время экспедиции археологи раскопали часть Павловой улицы и пришли к выводу, что раньше здесь жила княжеская дружина. Об этом свидетельствует малое количество женских украшений, найденных на раскопе.

Артефакты обнаружены на улице Знаменской, этот район называют Торговой стороной. Раскопки здесь проводились в первый раз. Исследователи раскопали часть улицы Павловой, а также остатки усадеб, построенных в период с XI по XIV века.

Имя одного из владельцев печатей ученым удалось установить. На печати сохранилась надпись "Федова печать, княже ста". Исследователи считают, что это отсыл к княжеским сотням, ведь в средневековье Новгород делился на сотни и среди них были две княжеские.

Все печати относятся к вислым и сделаны из свинца. Технология заключалась в том, что в документ продевалась веревка, после свинцом делался штамп, после этого снять печать можно было только, если ее отрезать.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Решение по мирному договору должно быть приемлемо для РФ и Японии
Исполком ВАДА оставил в силе соответствие РУСАДА кодексу организации
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины