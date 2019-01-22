В Великом Новгороде археологи нашли 21 средневековую печать

Сотрудники Института археологии Российской академии наук нашли в центре Великого Новгорода византийские и древнерусские печати. Большинство из них принадлежали князьям, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования.

Археологи нашли шесть заготовок и 21 печать. Восемь из них датированы XI-XIII веками, исследователи говорят, что они княжеские. Печати удостоверяли пожалование земель и лесных территорий. Последние были востребованы для занятий бортничеством.

С XIII по XV были сделаны 11 обнаруженных печатей. Они принадлежали князьям и архиепископам. Также найдены две печати из Византии, они играли роль пломб на привозных товарах.

Находки были сделаны на так называемой Торговой стороне, сейчас это улица Знаменская. И хотя она относится к исторической части Великого Новгорода, раскопки здесь проводились впервые.

Во время экспедиции археологи раскопали часть Павловой улицы и пришли к выводу, что раньше здесь жила княжеская дружина. Об этом свидетельствует малое количество женских украшений, найденных на раскопе.

Артефакты обнаружены на улице Знаменской, этот район называют Торговой стороной. Раскопки здесь проводились в первый раз. Исследователи раскопали часть улицы Павловой, а также остатки усадеб, построенных в период с XI по XIV века.

Имя одного из владельцев печатей ученым удалось установить. На печати сохранилась надпись "Федова печать, княже ста". Исследователи считают, что это отсыл к княжеским сотням, ведь в средневековье Новгород делился на сотни и среди них были две княжеские.

Все печати относятся к вислым и сделаны из свинца. Технология заключалась в том, что в документ продевалась веревка, после свинцом делался штамп, после этого снять печать можно было только, если ее отрезать.