В Мурманской области возрождается система сертификации товаров и услуг, с помощью которой предполагается поддержать предпринимателей, ответственно относящихся к качеству своей продукции, и поставить заслон контрафакту.

Липовый ассортимент

Эксперты отмечают, что контрафактные товары и сомнительные сертификаты создают немало проблем легальному бизнесу, так как подлинное подтверждение качества всегда связано с дополнительными затратами. "Левый" товар хуже, но он дешевле - а значит, его поставщики часто выигрывают в конкурентной борьбе. Местные производители в Мурманской области по большей части работают добросовестно, отмечают региональные власти. Большая часть контрафакта завозится из-за пределов региона, и объем этих поставок весьма значителен. Например, во время одной из проверок торговли выяснилось, что 80 процентов шуб продавались с теми или иными нарушениями. Изделия, выставленные для продажи в торговых точках, зачастую даже не были промаркированы в соответствии с законодательством. В итоге только по итогам одной проверки контролеры изъяли шуб на несколько десятков миллионов рублей. При этом штраф, грозящий недобросовестным торговцам, едва ли превышает стоимость одного изделия.

Нередко фальсифицируют и морепродукты. В России участились случаи продажи продукции, якобы произведенной Мурманским морским рыбным портом. Нечистые на руку предприниматели пользуются тем, что надписи на банках "сделано в море" и "производитель: Мурманский морской рыбный порт" - практически идентичны. Первое чаще всего соответствует истине, так как современные суда имеют на борту фабрики, где производятся филе и консервы. Но второму верить не стоит.

- Мурманский морской рыбный порт не занимается добычей, производством и поставкой рыбной продукции, - отметили в пресс-службе порта. - Мы исключительно стивидорная компания. Производством рыбопродукции и ее реализацией мы не занимаемся.

"Черные" сертификаторы

К услугам торговцев фальсификатом множество интернет-сайтов, предлагающих услуги по сертификации. При этом "сертификаторы" сами готовы обманывать своих клиентов. Например, один из сайтов предлагает своим потенциальным клиентам оформление сертификата Регистра проверенных организаций (РПО), поясняя, что этот документ "подтверждает право фирмы участвовать в тендерах, государственных и частных заказах". Оформить сертификат РПО предлагается за 39 тысяч рублей в течение одного дня.

К сожалению, в реестре НСС нет ни одного товара, произведенного в Мурманской области

- Чтобы провести любую работу, связанную с выдачей сертификатов, нужно на месте обследовать любой произведенный продукт или услугу, - отмечает вице-президент Северной торгово-промышленной палаты Андрей Ильин. - После этого нужно сделать соответствующее заключение. Но при этом процедуру сертификации зачастую проводят организации, находящиеся за тысячи километров. Безусловно, предпочтительнее пользоваться услугами экспертов, находящихся в том же регионе, однако это условие нередко вызывает вопросы у антимонопольной службы, которая может заподозрить необоснованное ограничение.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию с гостиницами. Иностранцы, приезжающие в один из мурманских "четырехзвездочных" отелей, порой бывают удивлены: его уровень не выше двух, максимум трех звезд.

В поисках добровольцев

Решить проблему призвана Национальная система добровольной сертификации (НСС), которая начала работать в России два года назад. С мая 2017 года она действовала в пилотном режиме в семи регионах РФ. Сейчас в НСС работают 50 регионов, а с 2018 года в ней приняла участие и Мурманская область.

Сведения о продукции, прошедшей сертификацию в НСС, размещаются на официальном сайте Росстандарта. А сама продукция маркируется знаком Национальной системы сертификации и уникальным QR-кодом, с помощью которого любой покупатель в магазине через мобильное приложение сможет убедиться в том, что продукция произведена по требованиям ГОСТа и не является фальсификатом - код с ссылкой перенаправит на запись в реестре на сайте Росстандарта. Сегодня в реестре более 900 сертифицированных объектов.

К сожалению, среди 900 наименований товаров и услуг не встречается ни одного, которое бы принадлежало товару, произведенному в Мурманской области.

В региональном центре стандартизации и метрологии, который занимается продвижением НСС в Заполярье, пояснили, что еще не все предприниматели об этом знают, так как в Мурманской области НСС начала работать с декабря 2018 года. Но, по словам Андрея Ильина, далеко не все предприниматели захотят в ней участвовать, так как это достаточно долго и не всегда по карману предприятиям, особенно мелким.

- Конечно, эта система нужна и полезна, - считает эксперт. - Но вместе с тем, на мой взгляд, следует создать региональную систему сертификации, в которой будут работать наши местные эксперты. Такие услуги сегодня оказывают и СТПП, и региональные власти, и ряд других структур, так что кадры и возможности для этой работы есть. Мы намерены обсудить данный вопрос с участниками Северной торгово-промышленной палаты.