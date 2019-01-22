"Адмирал Эссен" отразил авианалет условного противника на базу ЧФ

Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" на учениях отразил массивный авианалет "противника" на базу флота. Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, тренировка проходила совместно с наземными силами противовоздушной обороны флота.

По сценарию, системы ПВО зафиксировали взлет группы вражеских самолетов, которые направились в сторону пункта базирования. Дежурный корабль "Адмирал Эссен" был приведен в боевую готовность номер один, на другие корабли передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника.

- Расчеты ПВО фрегата "Адмирал Эссен" взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", который предназначен для противовоздушной обороны корабля от всех средств воздушного нападения. Цели были условно поражены до захода самолетов на боевой курс, - рассказали в отделе информобеспечения.

Как отметили в ведомстве, такие учения обязательно проходят при боевой подготовке кораблей и наземных сил ПВО Черноморского флота.