На Дону готовятся ко второму чтению законопроекта о садоводстве и огородничестве для собственных нужд в Ростовской области. Он был принят в первом чтении на заседании Заксобрания Ростовской области 20 декабря прошлого года, но вызвал много вопросов как со стороны экспертов, так и самих законодателей, в частности, юристов, которые указали на многочисленные нестыковки с федеральным законом. И тогда же была создана рабочая группа для подготовки проекта закона к принятию во втором, окончательном чтении.

Как говорят эксперты, необходимость областного закона возникла в связи с принятием в 2017 году N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

- Раньше сфера садоводства и огородничества находилась исключительно в компетенции Министерства сельского хозяйства. Но с 1 января она стала еще и зоной ответственности муниципалитетов, - объяснил глава профильной рабочей группы, председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко. - Дачные товарищества, как правило, хорошо обеспечены инфраструктурно: водоснабжение, канализация, электроэнергия, газ, подъездные дороги и так далее. Все это в основном сделано за счет самих дачников. Сегодня муниципальные образования получают право брать на баланс инфраструктуру таких поселков, то есть фактически делать их полноценной частью населенного пункта. Но для этого нужно решение самих собственников, а еще нужно четко проработать процедуру передачи имущества общего пользования. При этом независимые эксперты раскритиковали законопроект.

- К сожалению, ошибки были заложены еще в федеральном законе. У муниципалитетов нет денег и нет ресурсов на содержание этих поселков. Такие изменения вызовут настоящий правовой хаос, особенно в той части, где речь идет о содержании и ремонте объектов инфраструктуры, электрических сетей, - считает глава межрегиональной общественной организации "Южный сад" Татьяна Поливанова. - Сейчас мы вместе с целым рядом ведущих федеральных экспертов разработали свое видение решения проблемы СНТ и ДНТ через механизм так называемых дачных кооперативных поселков. Он позволит навести порядок с брошенными сетями, обновить их без дополнительной нагрузки на госбюджет и так далее. Сейчас мы готовимся представить проект на федеральном уровне и надеемся, что именно он будет принят. Представим его и рабочей группе по донскому законопроекту, следующее заседание которой намечено на 1 февраля.

Кстати

Одно из нововведений: в новом законе ФЗ-217 слова "дача" вообще нет. Все владельцы земельных участков становятся либо садоводами, либо огородниками. Разница в том, что только владельцы участков для садоводства могут строить дома и регистрироваться в них. Разрешение на строительство дома власти обязаны будут дать в течение семи дней. А на строительство хозяйственных объектов никакого разрешения не потребуется, говорят законодатели.