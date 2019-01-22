В мире глобальных технологий все самобытное вызывает особый интерес. В прошлом году юг России взорвали работы из Ростова-на-Дону в стиле казачьего поп-арта. О том, как работает этот специфический рынок, "РГ" рассказал известный продюсер проекта Сергей Пименов.

Что стоит за понятием казачья арт-индустрия? Это же не обычная продажа товаров с казачьей символикой?

Сергей Пименов: Да, это более широкое понятие, включающее в себя разработку идей и концепций, художественное воплощение, использование современных технологий и проведение различных мероприятий по продвижению продукции. Мы задействуем большое количество партнеров - представителей малого бизнеса. Еще один важный аспект: в своем бизнес-проекте мы используем не просто казачьи мотивы, а казачий поп-арт, основателем которого является художник Максим Ильинов. Его творчество - яркая история, нестандартные образы, провокация, если хотите. Здесь есть за что зацепиться.

Как родилась идея заработать на искусстве? Ведь, наверное, в провинции спрос на него не очень большой...

Сергей Пименов: Вывести на рынок "казачьи образы" нас подтолкнул чемпионат мира по футболу. Оргкомитет ФИФА провел конкурс в тех городах, которые должны были принимать ЧМ-2018. Художники предлагали свои работы для оформления "главных мест" в городах. В Ростове победил Максим Ильинов. Его работы появились в аэропорту Платов, в фан-зоне на Театральной площади и на стадионе "Ростов-арена". Английский телеканал ВВС-2 показал фильм о ростовском художнике, представляющем казачью культуру в поп-арте. Затем родилась идея - на основе работ Максима изготавливать принты на бумаге, холсте, футболках, свитерах и даже кедах. Документы оформили у юристов, чтобы защитить авторские права. Во время чемпионата на сайт Максима стало заходить много людей, они начали покупать работы.

Что оказалось наиболее востребованным?

Сергей Пименов: Оказалось, что принты на бумаге, несмотря на невысокую цену, никому не нужны. Более охотно заказывают холсты, оптимальный размер - 45 на 45 сантиметров. С обувью и одеждой пришлось экспериментировать на себе. Футболки с принтами заказывали в пяти местных фирмах, но ни одна не смогла обеспечить нужного качества. Рисунки у Максима сочные, яркие, и они смывались буквально после первой стирки. Предприниматели использовали футболки, предназначенные для промо-акций, а нам нужна была одежда, которую можно носить долго. С кедами тоже не сразу нашли подходящий вариант. Допустим, на обуви размещено изображение осетра, а носок в тон ему выкрашен в оранжевый цвет. Увы, краска быстро слезала, поэтому пришлось найти кожу изначально подходящего цвета.

Спрос после ЧМ не упал? Что продается сегодня?

Сергей Пименов: Сейчас в среднем продается по 10 - 15 экземпляров каждого товара в месяц. Мы изначально делали ставку на малосерийное производство, так как сначала надо было понять, что пользуется спросом, а что нет. Постоянно ищем новый формат. Неожиданно наиболее востребованными стали обложки на паспорт с изображением станичницы, карпа, осетра и других персонажей.

Как продвигать арт-продукт сегодня?

Сергей Пименов: Прямая реклама в этой сфере практически не работает. Это же не зубная паста. Люди вполне могут обойтись и без сазана на майке или на паспорте. Обложки на документах вообще не каждый год меняют. Вывод: если хочешь продвигать уникальный товар, то и подход нужен нестандартный. Нужна "движуха". На том же сайте мы не просто даем фото товара. На виртуальных просторах кипит творческая жизнь. Вот Максим с помощниками монтирует выставку, выкладываем фото и видео, люди видят перед собой живого человека и его команду. Приводим примеры размещения картин Ильинова в интерьере. Первыми покупателями стали владельцы крупных ростовских компаний: они, как правило, приобретают сразу несколько холстов одной серии. Одновременно продвигаем работы Ильинова в соцсетях, и в постах тоже должна присутствовать какая-то история. Например, Максим на своей странице опубликовал фотографии, как выглядели бы городские автобусы, такси и самолеты, если их украсить картинами в стиле казачьего поп-арта. Мы отсылали эскизы в городскую администрацию, там сказали, что идея приятная, десяток автобусов точно можно было бы обклеить донскими осетрами и карпами. Самолеты тоже пока ими не украшают, зато для аэропорта Платов уже печатают багажные бирки, на которых будет изображен "Казачонок с самолетиком".

Работает ли в современных реалиях такой формат, как выставки и ярмарки?

Сергей Пименов: Работают скорее небольшие промо-кампании. Например, когда мы открывали выставку во время чемпионата мира по футболу, приехали представители многих телекомпаний, болельщики из тех стран, чьи команды тогда играли в Ростове. После торжественного открытия мы все вместе смотрели футбол. После матчей продажи взлетали в несколько раз.

Сколько стоят оригиналы картин и холсты с принтами? Каков предел цен?

Сергей Пименов: На оригинал одной из самых популярных работ, картину "Станичница" (крутобедрая казачка идет с коромыслом, украшенным кристаллами Сваровски), мы установили цену 1,6 миллиона рублей. Покупатели негодуют, а мы говорим: не хотите - не берите. Поклонники творчества Ильинова охотно покупают копии по 7500 рублей, раньше такие деньги мы просили за оригинал. Но сейчас мы продаем уже не просто холсты, а целую историю, связанную с написанием картины.

Когда идет разговор о казачьих сувенирах, вспоминаю керамическую фигурку деда Щукаря. Статуэтку продавали в комплекте с крошечными цигарками, которые "курил" знаменитый герой Шолохова. Ростовчане, выезжающие за рубеж, чемоданами вывозили Щукарей для подарка. Почему вы не используете эти популярные образы?

Сергей Пименов: Эти казачьи персонажи, в том числе герои произведений Шолохова, прекрасны, но заезжены. Кроме того, они на самом деле трагичны. Мы же стараемся выстраивать новые, современные и позитивные образы. Заграничные киношники, снимавшие накануне ЧМ-2018 сюжет о Ильинове, признались, что его картины - это самое яркое и веселое, что они увидели в донской столице. Дома у Максима - красота. Это "казачьи джунгли" - казак и английская королева, Нахаленок, Пушкин с бокалом цимлянского шампанского, которое производят на Дону. Одна из картин - киборг в казачьей шапке и с чубом Атаманатор. И вот еще из позитивного - диптих "Белуга и осетр" под названием "Дон, мы вернемся!".

Между тем

В рамках дней казачьей культуры в Республике Беларусь во Дворце культуры Минского тракторного завода состоялась выставка казачьего поп-арта. Одну из картин под названием "Зубр" Максим Ильинов посвятил Беловежской пуще. Экспозиция произвела настоящий фурор прежде всего тем, что сломала привычные стереотипы. Максима даже попросили прочитать лекцию о своем творчестве. Художник предложил и в Белоруссии создать масштабный проект, где бы пересекались современные и национальные народные мотивы.