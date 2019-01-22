Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году

В Крыму в 2018 году отдохнули 6,8 миллиона туристов, что на 28 процентов больше аналогичного показателя 2017 года. Также эта цифра превзошла показатели полуострова за все постсоветские годы. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его мнению, увеличению турпотока способствовало открытие автомобильного движения по Крымскому мосту и запуск в эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополь.

- Также улучшается качество сервисного обслуживания гостей, увеличено количество обустроенных пляжных территорий. Реконструкцию и модернизацию прошли более 80 объектов размещения, построены новые объекты, - отметил Аксенов.

Популярность полуострова среди туристов сказывается и на экономических показателях: прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики выросли почти в два раза. Туристы тратили на поездку в Крым и отдых от 44 до 90 тысяч рублей. В среднем 42 процента этих денег шло на проживание и питание, 24 - на развлечения, 12 - на сувениры, а 22 - на проезд.

- Уверен, что после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту туристический поток еще вырастет. Наша задача - подготовить к этому транспортную и курортную инфраструктуру, - считает Аксенов.