Новости

Новая модель Mitsubishi появится в России в марте 18:00
Избитый актером Виторганом режиссер Богомолов рассказал о самочувствии 17:56
Эксперты рассказали, как вести себя при ЧП в самолете 17:56
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва 17:55
Для Балтфлота построят малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" 17:55
"Кардифф" выступил с заявлением относительно ситуации с Эмилиано Салой 17:50
В Крыму тарифы на вывоз ТКО сохранят на уровне 2018 года 17:48
"Кардифф" выступил с заявлением по ситуации с Эмилиано Салой 17:44
МИД: Каналы военной связи между РФ и США в 2018 году работали исправно 17:44
На Кубани чиновница оставила дольщиков без квартир 17:33
Жильцов освободят от обязанности доказывать отсутствие долгов за капремонт 17:31
Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году 17:28
Мэр отправил проект реконструкции дома Булошникова на допэкспертизу 17:19
Пенсионеры из Петербурга выиграли полмиллиарда рублей 17:19
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины 17:16
В Саратове мэр не доехал на трамвае до работы из-за поломки вагона 17:12
Дели призвал Минск активнее продвигать туристический потенциал 17:10
Renault Logan стал кроссовером 17:08
На заводе в Ижевске на рабочих рухнуло оборудование 17:07
В Кирове пьяный водитель сбил трех человек на остановке 17:05
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех 16:55
В Дагестане чиновник арестован за начисление липовых долгов за газ 16:46
НАК оценил действия пилота захваченного самолета Сургут - Москва 16:45
СК возбудил дело об угоне самолета Сургут-Москва 16:42
Ми-8 не обнаружил в Черном море людей с горящих судов 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 17:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму в 2018 году отдохнули 6,8 миллиона туристов, что на 28 процентов больше аналогичного показателя 2017 года. Также эта цифра превзошла показатели полуострова за все постсоветские годы. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: iStock
Названы самые недорогие морские курорты России

По его мнению, увеличению турпотока способствовало открытие автомобильного движения по Крымскому мосту и запуск в эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополь.

- Также улучшается качество сервисного обслуживания гостей, увеличено количество обустроенных пляжных территорий. Реконструкцию и модернизацию прошли более 80 объектов размещения, построены новые объекты, - отметил Аксенов.

Популярность полуострова среди туристов сказывается и на экономических показателях: прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики выросли почти в два раза. Туристы тратили на поездку в Крым и отдых от 44 до 90 тысяч рублей. В среднем 42 процента этих денег шло на проживание и питание, 24 - на развлечения, 12 - на сувениры, а 22 - на проезд.

- Уверен, что после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту туристический поток еще вырастет. Наша задача - подготовить к этому транспортную и курортную инфраструктуру, - считает Аксенов.

Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
Путин и Абэ начали переговоры в Кремле
Минфин предложил ввести налоговый вычет по расходам на фитнес
"Кардифф" выступил с заявлением относительно ситуации с Эмилиано Салой
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины