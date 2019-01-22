Сразу два крымских промышленных предприятия начнут поставлять свою продукцию в Сирию в 2019 году. Интерес к сотрудничеству проявляют представители самых разных отраслей крымской экономики. Кому на полуострове интересно такое партнерство и что это даст, выяснил корреспондент "РГ".

Дирекцию переориентируют на запад

Крымские делегации посещали Сирию несколько раз в течение прошлого года. В октябре между Крымом и Сирийской Арабской Республикой был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве. Наши политики провели переговоры с сирийскими коллегами и подписали соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

В декабре был создан торговый дом "Крым-Сирия", который получит статус участника свободной экономической зоны. Кроме того, началась подготовка к преобразованию оператора Керченской паромной переправы ООО "Морская дирекция" в крымско-сирийскую судоходную компанию. Для этого Совмин Крыма отменил решение о закрытии "Морской дирекции". Ликвидировать ее хотели после открытия автомобильного движения по Крымскому мосту.

- Нам поставлена задача действовать быстро, поэтому тянуть не будем, - рассказал "РГ" заместитель председателя правительства Крыма, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов во время проведения дней делового Крыма в Москве. - "Морская дирекция" функционирует, и это облегчает нам сотрудничество на международном судоходном рынке. Мы хотим создать совместную компанию, поэтому должны будем официально ввести сирийскую сторону в ее состав в качестве наших партнеров.

Параллельно с созданием судоходной компании стороны определяются с номенклатурой грузов.

Клиринг поможет

- Направлений для сотрудничества много, - говорит Георгий Мурадов. - Помимо торговли, нас интересует участие крымских компаний в инфраструктурных проектах Сирии. Мы рассматриваем Крым как южные ворота России. И сирийские товары будут приходить не на маленький рынок полуострова, а на общероссийский.

Одна из целей экономического сотрудничества - активизировать работу крымских портов. Крым и Сирия под санкциями, но сообщение между портами наших стран открыто, и ему никто не мешает. Это один из эффективных путей развития отношений.

О своем желании сотрудничать заявили производители электротехнической продукции, сварочного оборудования, металлургические и судостроительные заводы, предприятия химпрома, сельхозпроизводители. Сирия для них - новый интересный рынок (хотя специфический и в целом непростой), поэтому представители нескольких крымских предприятий уже посетили эту страну с целью налаживания контактов.

- В конце прошлого года в составе крымской делегации я тоже побывал в Сирии, - рассказал заместитель председателя совета директоров фирмы "СЭЛМА" Георгий Агаджанян. - Наш завод производит сварочное оборудование, поэтому направление сотрудничества узкое, например, нефтегазовая сфера и железные дороги. В министерстве транспорта Сирии говорили о возможном строительстве железных дорог, хотя пока непонятно, кто будет оператором этих объектов со стороны России. Мы, естественно, заинтересованы в реализации таких проектов, потому что на них может быть использовано наше сварочное оборудование. Но пока есть вопросы с оплатой за его поставку: сирийская сторона готова к сотрудничеству, но у нее есть финансовые проблемы. Когда удастся реализовать проекты, пока сказать сложно.

Георгий Мурадов рассказал "РГ", что, скорее всего, странами, компаниями и предприятиями будет применен механизм клирингового безналичного расчета за поставленные товары. Россия выделит Сирии кредитную финансовую помощь, а последняя, в свою очередь, направит эти средства на закупку российского оборудования и продукции. В определенном смысле это выгодно России, потому что деньги останутся внутри страны. По аналогичной схеме сейчас строится завод на Кубе.

- Мы в основном будем вести клиринговые расчеты, сопоставляя стоимость наших поставок и возможных сирийских, - говорит он. - Кроме того, у Сирии есть государственные программы, например, восстановления железных дорог, которые обеспечены финансированием. И есть серьезный сирийский бизнес, располагающий достаточными средствами.

От зерна до стрелок

Одним из первых рассчитывает подписать контракт с Сирией Керченский металлургический завод. Речь идет о поставках стрелочных переводов для восстановления железных дорог и эмалированной посуды.

"Сейчас проект контракта в стадии коммерческой проработки, обсуждаем номенклатуру товаров, - сообщили "РГ" на предприятии. - Когда он будет подписан, пока сказать сложно, хотелось бы в 2019-м. Надеемся, это будет многолетний контракт: для предприятия это выгодно, потому что мы получим новый рынок сбыта товаров. Хотя сейчас особых проблем с реализацией промышленной продукции у нас нет: мы вышли из кризиса, практически сформировали заказ на 2019 год, подписали с РЖД трехлетний контракт до 2022 года о поставках нашей продукции на три железные дороги".

Кроме того, Крым готов поставлять в Сирию зерно, причем не только свое, но и выращенное в других регионах юга. В свою очередь, Сирия заинтересована в поставках на полуостров цитрусовых, фруктов и овощей, а также одежды и продукции химпрома, в частности фосфатов, необходимых для производства удобрений.

Стороны рассчитывают в ближайший год-два выйти на товарооборот в один миллиард долларов в денежном эквиваленте - это половина довоенных объемов торговли между Россией и Сирией.

- Крым претендует на то, чтобы в полной мере играть роль южных экономических ворот России, - резюмирует Георгий Мурадов. - Мы предпринимаем усилия для налаживания отношений с целым рядом государств, особенно с Сирией, а также другими странами арабского мира, северной Африки, южной Европы и Ближнего Востока.

Тем временем

С 14 по 19 января состоялся официальный визит в Сирию российской делегации, куда входили и представители Севастополя. Как сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, подписано соглашение о сотрудничестве между городом-героем Севастополем и морскими воротами Сирии - Тартусом.

- Оба - портовые города, в обоих находятся базы Российского флота, рано или поздно подписание такого соглашения должно было состояться, - сообщил он, добавив, что это один из реальных механизмов развития Севастополя как крупного транспортного хаба. - С учетом строительства трассы "Таврида", которая начинается в Керчи, а заканчивается в порту в Камышовой бухте Севастополя, с учетом постройки Крымского моста грузы из Сирии в Россию и из России в Сирию могут идти в огромных объемах. Создание морского пути Севастополь - Тартус вышло на проектный уровень, и в ближайшее время ожидается системный запуск сообщения между портами.

Как сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, на встрече с министром транспорта Сирии Али Хамудом обсуждались возможные проекты взаимодействия. Речь идет, в первую очередь, о перевалке тех грузов, которые необходимы Сирии: зерно, строительные материалы, автомобильная техника.

- Для нас это экономически выгодно, ведь тем самым будут загружены мощности Севморпорта, - сообщил он. - Этим предприятием уже подготовлен меморандум о сотрудничестве, который находится на рассмотрении в правительстве Сирии. Он предполагает организацию совместного морского агентства и экспедиторской компании в портах Севастополь, Латакия и Тартус. Новый виток развития эта совместная работа получит в 2019 году после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Крымского моста.

Компетентно

Сергей Аксенов, глава Крыма:

- Процесс создания крымско-сирийской судоходной компании находится на завершающем этапе. Мы нашли оператора, у которого в наличии есть суда и который готов их передать в эту судоходную компанию. Не хочу пока его называть, но договоренности мы достигли. Сейчас определяем объем грузов, который можно привезти из Новороссийска и крымских портов. Принципиальное согласие достигнуто по целому ряду направлений, идет детализация. По нашим прогнозам, товарооборот между Крымом и Сирийской Арабской Республикой может составить до одного миллиона тонн в год.