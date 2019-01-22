Специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории подтвердили вспышку птичьего гриппа на одном из семи корпусов на площадке УН-1 ООО "Урсдон". Внешэкономбанк, который пару месяцев назад получил контроль над предприятием, на запрос "РГ" не ответил. Однако в правительстве области сообщили, что геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5 выявили в образцах патологического материала от павшей индейки, взятого в одном из семи корпусов. Всего в корпусе погибло по меньшей мере 6355 птиц, это 37 процентов поголовья.

Сложности в агрохолдинге, одном из крупнейших производителей индейки в Европе, начались больше года назад и были связаны со свалившимся на Россию птичьим гриппом. Компания была вынуждена даже приостановить производство и уничтожить коммерческое поголовье птицы. И в итоге не смогла вовремя расплатиться по всем кредитам. Чтобы восстановить производство, компания обратилась к своему финансовому партнеру - госкорпорации ВЭБ, так как банк еще в 2012 году принял решение финансировать проект. "Когда возникла эпидемия птичьего гриппа, ВЭБ согласился выдать новый кредит, но взамен потребовал 74 процента акций предприятия и фактически стал собственником компании", - сообщила тогда пресс-служба агрохолдинга. Сегодня ситуация гораздо хуже, чем в 2017-м, сходятся во мнении опрошенные эксперты.

- Масштаб катастрофы пока сложно оценить. Коммерческое стадо, то есть то, которое идет на продажу, восстановить не так сложно. А вот родительское стадо индейки, элитную птицу, которая дает нужный генетический материал для разведения, практически невозможно. В России никто не мог получить его долгое время. Это удалось Ванееву, но в прошлом году он был отстранен кредиторами с поста руководителя, - говорит главный редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. Сам Ванеев от комментариев отказался. Но ранее в одном из интервью он отмечал, что родительское стадо может позволить себе только производитель с промышленным объемом не менее 120 тысяч тонн в год.

"До этого уровня проект является некоммерческим и нерентабельным. А чистые линии - более высокий уровень стратегии, - отмечал он. - Нужно понимать, что, к примеру, используемую нами породу индейки ученые выводили 50 лет. Только подумать: полвека, несколько поколений ученых и десятки миллионов долларов".

Как сообщили в правительстве Ростовской области, на территории введены ограничительные мероприятия. Вся площадка УН-1 признана эпизоотическим очагом, угрожаемой зоной специалисты определили территорию в радиусе пяти километров от эпизоотического очага, а зону наблюдения - в радиусе десяти километров от эпизоотического очага. На данный момент в очаге заболевания введен карантин. Ветврачи провели клинический осмотр птицы в личных подсобных хозяйствах вокруг предприятия, запланировано проведение вынужденной вакцинации домашней птицы, а также мониторинговые исследования дикой и синантропной птицы.

Как отмечают местные СМИ, сегодня в Ростовской области килограмм индейки стоит 480 рублей, а полтора года назад он был почти вдвое дешевле, 260 рублей. Беляев напрямую связывает это с проблемами на предприятии.

- Исчезновение такого большого объема мяса птицы с рынка просто не может не сказаться на цене. К сожалению, шансов на то, что предприятие выйдет на прежние "ванеевские" объемы производства, с каждым днем все меньше, - констатирует эксперт. - Впрочем, сам бизнесмен ранее утверждал, что способен восстановить поголовье в течение примерно семи месяцев. Так что не исключено, что основатель компании вернется на свой пост.

Кстати

В 2018 году в Ростовской области зарегистрированы три очага гриппа птиц на предприятиях. Помимо индейководческого комплекса, вирус зафиксирован на птицефабрике "Белокалитвинская" и ООО "Белая птица-Ростов" ПР "Северная". Чтобы не допустить распространения инфекции, птицу в очагах заболевания пришлось ликвидировать. Всего же в стране было зарегистрировано более 80 случаев заболевания. Помимо усиления контроля первый заместитель губернатора Виктор Гончаров на одном из совещаний рекомендовал бизнесменам активнее страховать птицу, так как это необходимый действенный способ снизить финансовый риск не только для самих птицефабрик, но и для регионального бюджета.