В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья

В Краснодаре врачи провели уникальную операцию по восстановлению языка 54-летнему мужчине. Пациенту удалили большую часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и одновременно восстановили участок органа из ткани его предплечья. Подробности операции рассказали сегодня в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

По словам врачей, мужчина обратился к стоматологу в районном городе Приморско-Ахтарске с жалобой на боли в языке и нижнем небе, из-за этого на протяжении полгода он испытывал дискомфорт при приеме пищи и разговоре. Врач, осмотрев полость рта мужчины, заподозрил раковое заболевание и направил к онкологу. После исследований в Краснодарском краевом онкодиспансере медики поставили диагноз - "рак языка 3-й стадии".

- В нашем отделении проводилось несколько подобных операций, но таких объемных, когда рак поразил большую часть языка, мы еще не делали,- рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи ГБУЗ КОД № 1 Олег Николаевич Нефедов. - Лечение осложнялось еще и тем, что три года назад пациент перенес аортокоронарное шунтирование.

Операция длилась более шести часов и прошла успешно. При этом еще несколько лет назад подобные реконструктивные операции были невозможны.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, в прошлом году специалисты отделения краевого онкологического диспансера провели около десятка операций по восстановлению целостности языка. Пациентам было от 24 до 60 лет. Главной причиной злокачественных новообразований языка у молодых людей врачи называют вирус папилломы человека и курение.