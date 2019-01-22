Под Волгоградом при пожаре в коттедже погиб ребенок

При тушении пожара в одном из частных коттеджей Краснослободска, найдено тело мальчика 2016 года рождения, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Волгоградской области.

Это жилье в прошлом марте сняла гражданка, воспитывающая 12-летнюю дочку и сыновей двух, трех и семи лет.

Матери дома не было - она ушла на работу. Но девочка успела заметить пламя. Она вывела из задымленного помещения двух братьев, а когда вернулась за младшим ребенком, зайти внутрь уже было нельзя - там бушевал огонь.

В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о возгорании диспетчер получил в два часа ночи по местному времени. На борьбу с огнем ушло 40 минут.

Следователям, прибывшим на место трагедии, предстоит установить все детали произошедшего. Окончательная причина пожара пока не названа. Но специалисты предполагают, что к гибели ребенка привело неосторожное обращение с огнем. Процессуальное решение примут после окончания проверки.