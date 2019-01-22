Власти и бизнес Севастополя договорились за три года реализовать крупный проект в сфере виноделия и привлечения туристов. Местные виноградники и винодельни станут экскурсионными объектами, возле них появятся рестораны, мини-гостиницы, дегустационные залы, будут построены дороги и парковки, а у трассы "Таврида" откроется первый в Крыму винный молл.

Планируется, что проект "Терруар Севастополь" объединит 21 действующее винодельческое предприятие региона. Среди них и крупные винзаводы с массовой продукцией, и небольшие авторские винодельни, известные в кругах экспертов и ценителей, и новые фермерские хозяйства, только заложившие виноградники. Их свяжет общий туристический маршрут протяженностью 81 километр, к каждому объекту будут вести указатели.

Как сообщил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков, проект готовился вместе с ассоциацией виноградарей и виноделов Севастополя. Город возьмет на себя разработку единого бренда "Терруар Севастополь" и интернет-сайта, установит 52 знака навигации, отремонтирует дороги к 12 удаленным хозяйствам, подключит к коммунальным сетям новые объекты. С 2019 по 2021 год планируется асфальтировать в общей сложности 11,6 километра подъездных дорог за 37 миллионов рублей.

Кроме этого, правительство Севастополя поможет виноделам изменить вид разрешенного использования земли, чтобы на ней можно было строить новые винзаводы, магазины, мини-отели, кафе и рестораны, сыроварни, пекарни - все, что поможет привлечь туристов. 14 предприятий из 21 уже заявили о желании строить новые объекты на площади от десяти соток до гектара.

- Мы видим проект "Терруар Севастополь" шире, чем просто "винную дорогу", - объясняет Чумаков. - Это позиционирование региона как центра экологически чистой сельхозпродукции, увеличение площадей виноградников, развитие инфраструктуры и благоустройство сел, взаимодействие с вузами и научными организациями.

В 2019 году в Севастопольском государственном университете начнется подготовка специалистов в области виноградарства и виноделия, а также откроется базовая кафедра Никитского ботанического сада.

Участники проекта будут обязаны построить заявленные объекты за три года и создать в каждом не менее пяти новых рабочих мест для жителей Севастополя и выпускников севастопольских вузов. Все винодельни должны быть оформлены в общем стиле и не иметь сплошного забора.

Власти рассчитывают, что проект даст стимул к расширению площади виноградников. Сейчас плодоносящая лоза растет на 4270 гектарах, к 2021 занимаемый ею участок увеличится до пяти тысяч. Производство вина вырастет с 16 миллионов до 18 миллионов бутылок в год. Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, уже в 2019 году Севастополь вдвое увеличит размер субсидии на закладку виноградников и уход за ними, до 320 миллионов рублей.

Кроме этого, город в 2019 году предложит инвесторам пять новых участков с измененным видом разрешенного использования, которые также войдут в проект "Терруар Севастополь". На самом крупном из них, площадью пять гектаров, предлагается построить винный молл со стоянкой, ресторанами и бутиками, где будут продавать вино севастопольского региона. Надел находится на въезде в Севастополь со стороны Симферополя, в селе Фронтовом, у строящейся трассы "Таврида". К нему также будет проложена дорога. На одном гектаре предлагается разместить гостиницу, на 30 сотках - винный магазин. Еще два участка предусмотрены для винодельни и закладки виноградников.

- Наделы будут предоставлены новым инвесторам для участия в проекте, - сообщил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров. - Главным условием будет посадка виноградников, строительство винзаводов, небольших ресторанов, магазинов, мини-гостиниц.

Департамент имущественных и земельных отношений Севастополя готовится в этом году выставить на торги 26 участков сельскохозяйственного назначения в районе села Верхнесадового общей площадью 1384 гектара. Предварительно их стоимость оценивают в 300 миллионов рублей.

Прямая речь

Павел Швец, владелец винодельни Uppa Winery:

- В Севастополе 21 тысяча гектаров сельскохозяйственной земли, которая потенциально является одной из лучших в России для производства высококачественного сухого вина. Так сошлись природные условия: у нас не слишком холодно и не слишком жарко, бедная известняковая почва, которая способна дать вино самого высокого качества. Есть такое правило: чтобы дать хорошее вино, лоза должна "мучиться". На бедной почве вырастают мелкие ягоды с высокой концентрацией ароматических веществ.

Власти Севастополя готовы выделять участки и вообще всячески помогать появлению новых предприятий среднего и малого формата. Уже работают программы субсидирования, оказания помощи начинающим производителям. Параллельно идет создание винной дороги Севастополя - это трасса, вдоль которой расположатся новые предприятия, связанные в единый туристический маршрут. Три года назад в Севастополе было 22 винодельческих предприятия, а сейчас - более 30. Местное вино получает высокие оценки сомелье и рестораторов, выигрывает престижные конкурсы. Пока у нас есть проблемы с экспортом, но российский рынок и так достаточно большой, на ближайшие годы работы нам хватит с лихвой.