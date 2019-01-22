Названа предположительная причина ЧП в Черном море

Одной из главных причин пожара на двух судах в Черном море пока считают нарушение техники безопасности при передаче топлива. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уже писала "РГ", все случилось в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии.

В экстренные службы о ЧП сообщили проходившие мимо суда, которые увидели огонь и прыгавших прямо в воду моряков. Как позже выяснилось, инцидент произошел во время перевалки топлива. Сначала вспыхнул один танкер, а потом и второй.

По данным пресс-службы Росморречфлота, спасти удалось 12 человек, еще десять погибших достали из воды. По факту гибели людей уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.