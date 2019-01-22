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22.01.2019 10:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Логистика и политика

Что мешает южным регионам России закрепиться на мировом продовольственном рынке
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 12(7770)
Экспорт продукции российского АПК в 2018 году, по предварительным данным, составил 25,8 миллиарда долларов против 20,7 миллиарда в 2017-м. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на главной агропромышленной выставке мира "Зеленая неделя", которая завершилась в Берлине.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С одной стороны, для отрасли это хорошие новости. С другой - пока в структуре экспорта главным товаром остается пшеница. По сути, это такое же сырье, как и углеводороды (хотя и возобновляемое). Краснодарский край и Ростовская область остаются главными экспортными воротами российских аграриев, но, как говорят эксперты, в последние годы наши порты работают практически на пределе своих возможностей. Так что если мы намерены выполнить целевые показатели стратегии развития АПК, достигнув экспортной выручки в 45 миллиардов долларов к 2024 году, нам предстоит пересмотреть структуру поставок, а также серьезно модернизировать всю экспортную инфраструктуру.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Перспективными экспортными товарами являются продукты глубокой переработки сельхозпродукции, уверен член аграрного комитета Госдумы РФ Аркадий Пономарев. Однако нельзя развивать ее без необходимой технологической базы. Большинство российских предприятий к мировой конкуренции пока не готовы.

- Собственных технологий не хватает, а доступ к иностранным сейчас усложнен, - признает эксперт. - Кроме того, нам нужно привести национальные стандарты в соответствие с требованиями целевых рынков. Поэтому помимо преодоления политических и ветеринарных барьеров бизнесу нужно помочь с процедурами стандартизации. Необходимо снизить издержки производителей на логистику и оформление документов. Это повысит конкурентоспособность наших производителей.

Проблема логистики тоже никуда не делась. Как сообщили на прошлой неделе в Россельхознадзоре, экспорт зерна через кубанские морские порты за 2018 год вырос на 23 процента, до 38,6 миллиона тонн. Огромные объемы приводят к разрушению местных дорог (основную часть зерна к портам везут по-прежнему автотранспортом, часто - со значительной перегрузкой), а в сезон в пробках на подъездах к портам скапливаются железнодорожные составы с сотнями полных вагонов. Впрочем, сейчас в ЮФО реализуется сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, которые во многом решат проблему бутылочного горлышка юга.

Фото: Антон Денисов/ТАСС
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По словам главы аналитического агентства "Совэкон" Андрея Сизова, проблема заключается и в излишнем вмешательстве государства в рынок. Так, на "Зеленой неделе" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о необходимости менять форму допуска на экспорт. "Есть страны, у которых специфические требования: надо либо лицензировать, либо вводить заявительный способ. Мы переходим на качественно другой уровень. Предложим лицензирование экспорта продукции, в том числе усиление роли государственных компаний, таких как Объединенная зерновая компания и "Продинторг", - сказал он. Ранее Россельхознадзор уже предупреждал, что после выявления массовых нарушений на юге России планирует проверить все площадки для экспорта зерна в Краснодарском крае и Ростовской области. Однако участники рынка восприняли эту информацию как возможное искусственное ограничение экспорта независимыми компаниями.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства:

- Наиболее прибыльными товарами, поставленными в 2018 году за рубеж, в стоимостном выражении стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, продукция масложировой отрасли, товары пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе кондитерские изделия. В 2019 году планируется прирост экспорта мясной и молочной продукции примерно на 70 процентов. А экспорт растительного масла должен вырасти более чем на четверть

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