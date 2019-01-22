Экспорт продукции российского АПК в 2018 году, по предварительным данным, составил 25,8 миллиарда долларов против 20,7 миллиарда в 2017-м. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на главной агропромышленной выставке мира "Зеленая неделя", которая завершилась в Берлине.

С одной стороны, для отрасли это хорошие новости. С другой - пока в структуре экспорта главным товаром остается пшеница. По сути, это такое же сырье, как и углеводороды (хотя и возобновляемое). Краснодарский край и Ростовская область остаются главными экспортными воротами российских аграриев, но, как говорят эксперты, в последние годы наши порты работают практически на пределе своих возможностей. Так что если мы намерены выполнить целевые показатели стратегии развития АПК, достигнув экспортной выручки в 45 миллиардов долларов к 2024 году, нам предстоит пересмотреть структуру поставок, а также серьезно модернизировать всю экспортную инфраструктуру.

Перспективными экспортными товарами являются продукты глубокой переработки сельхозпродукции, уверен член аграрного комитета Госдумы РФ Аркадий Пономарев. Однако нельзя развивать ее без необходимой технологической базы. Большинство российских предприятий к мировой конкуренции пока не готовы.

- Собственных технологий не хватает, а доступ к иностранным сейчас усложнен, - признает эксперт. - Кроме того, нам нужно привести национальные стандарты в соответствие с требованиями целевых рынков. Поэтому помимо преодоления политических и ветеринарных барьеров бизнесу нужно помочь с процедурами стандартизации. Необходимо снизить издержки производителей на логистику и оформление документов. Это повысит конкурентоспособность наших производителей.

Проблема логистики тоже никуда не делась. Как сообщили на прошлой неделе в Россельхознадзоре, экспорт зерна через кубанские морские порты за 2018 год вырос на 23 процента, до 38,6 миллиона тонн. Огромные объемы приводят к разрушению местных дорог (основную часть зерна к портам везут по-прежнему автотранспортом, часто - со значительной перегрузкой), а в сезон в пробках на подъездах к портам скапливаются железнодорожные составы с сотнями полных вагонов. Впрочем, сейчас в ЮФО реализуется сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, которые во многом решат проблему бутылочного горлышка юга.

По словам главы аналитического агентства "Совэкон" Андрея Сизова, проблема заключается и в излишнем вмешательстве государства в рынок. Так, на "Зеленой неделе" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о необходимости менять форму допуска на экспорт. "Есть страны, у которых специфические требования: надо либо лицензировать, либо вводить заявительный способ. Мы переходим на качественно другой уровень. Предложим лицензирование экспорта продукции, в том числе усиление роли государственных компаний, таких как Объединенная зерновая компания и "Продинторг", - сказал он. Ранее Россельхознадзор уже предупреждал, что после выявления массовых нарушений на юге России планирует проверить все площадки для экспорта зерна в Краснодарском крае и Ростовской области. Однако участники рынка восприняли эту информацию как возможное искусственное ограничение экспорта независимыми компаниями.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства:

- Наиболее прибыльными товарами, поставленными в 2018 году за рубеж, в стоимостном выражении стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, продукция масложировой отрасли, товары пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе кондитерские изделия. В 2019 году планируется прирост экспорта мясной и молочной продукции примерно на 70 процентов. А экспорт растительного масла должен вырасти более чем на четверть