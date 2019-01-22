Новогодние праздники напомнили волгоградцам о том, что по восточному календарю 2019-й - это год Золотой свиньи. С 1 января в области начал действовать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. И сразу начались проблемы: мусор вывозили крайне нерегулярно, из-за чего вокруг контейнеров вырастали курганы из набитых пакетов.

Сели на тарифы

А теперь о том, почему "свинья" все же золотая. 20 декабря прошлого года был утвержден предельный (то есть регоператор может его снизить, что, однако, вряд ли произойдет) тариф на вывоз и утилизацию мусора. С учетом нового 20-процентного НДС он составил 557 рублей 86 копеек за кубометр отходов.

Плата за услугу для жителей многоквартирного жилфонд (рассчитанная по нормативу накопления отходов 0,206 кубического метра в месяц) составит 114,92 рубля. Для частного сектора норматив составляет 0,203 "куба" на одного человека, это 113,25 рубля в месяц. Деньги теперь берут не с квадратного метра, как ранее, а в зависимости от числа проживающих, так как отходы производят люди, а не жилплощадь.

- Теперь весь мусор попадает на полигоны, а не в овраги и лесополосы. Логично, что это привело к номинальному увеличению реального объема отходов. Нормативы устанавливаются на основании замеров в течение года, - отметила председатель облкомитета тарифного регулирования Светлана Горелова. - В среднем рост платежа в Волгограде составил четыре процента.

Отходы вывозят на шесть полигонов в разных уголках региона. По словам Гореловой, одна "образцовая" четырехподъездная пятиэтажка в Тракторозаводском районе, откуда мусор отправляют в Волжский, обходится регоператору в пять тысяч рублей в месяц. В итоге в структуре его расходов 48 процентов приходится на транспортировку ТБО как собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. 28 процентов - захоронение и обработка мусора, 17 процентов - НДС. Расчетная предпринимательская прибыль оператора не превышает одного процента.

Нашествие отходов

Но вернемся к мусорному коллапсу, подпортившему каникулы. По данным регоператора, в Волгоградской области за новогодние праздники вывезли более 140 тысяч кубометров ТКО. Якобы в этот период объем мусора почти на четверть превысил среднесуточные расчетные значения.

Однако некоторые компании, которые были должны доработать до конца года, бросили выполнять свои обязанности уже с 20-х чисел декабря.

- Мы пытались договориться: мол, предупреждайте, откуда вы уходите, там будем работать мы. Но не получилось. В итоге в канун праздников стали появляться мусорные завалы. Сейчас исправляем ситуацию. В круглосуточном режиме работает более 80 машин. За это время вывезли мусор с 560 точек накопления ТБО, образовавшихся за праздники, - прокомментировал и. о. генерального директора ООО "Управление отходами - Волгоград" Алексей Савенков. - Есть еще проблемы, связанные с переходом на новые более соверменные контейнеры. Но я думаю, что в ближайшие дни мы полностью наладим работу.

В муниципальных районах проблема решается еще медленнее, чем в региональном центре. На это представитель компании заявил, что мгновенно охватить такую территорию в России может только министерство обороны. Тем не менее в конце месяца будет дополнительно закуплено еще 23 машины (январские праздники сорвали некоторые ранее запланированные поставки транспорта). Кстати, в этом вопросе у коммунальщиков были определенные трения с исполнительной властью. "Управление отходами" настаивало на импортных автомобилях, что еще немного повысило бы тариф, а все расходы в конечном счете ложатся на потребителей. Профильный комитет настоял, чтобы использовались российские грузовики.

- По просьбе руководства комитета, считающего "КамАЗ" лучшей машиной, мы купили их. И что вы думаете? Из шести абсолютно новых машин сейчас три стоят на гарантийном ремонте: дошли с поломкой двигателя, - сказал Савенков.

Хоп, мусорок!

В Общественной палате региона спокойно смотрят на происходящее, называя это неизбежным адаптационным периодом, но многие активисты Народного фронта указывают на то, что, к сожалению, свалки по-прежнему разрастаются. Значит, неконтролируемый выброс мусора продолжается.

В областном отделении Народного фронта рассказали, что проехали по нескольким районам Волгограда и убедились: захламляют. Жители отметили появление в некоторых дворах новых пластиковых контейнеров. Но почему-то их стало меньше: где было четыре, теперь только два. В области всего 5200 контейнерных площадок, оператор приобрел 5395 контейнеров. Этого недостаточно.

- Новый региональный оператор был определен конкурсом в конце июля прошлого года. Период с августа по декабрь стал для компании переходным. Она должна была уточнить территориальную схему размещения отходов, произвести расчет необходимой специальной техники в соответствии с накапливаемыми объемами мусора, наладить взаимодействие с существующими перевозчиками, организовать поступление отходов на лицензированные полигоны, выстроить взаимодействие с управляющими компаниями в обслуживании и оснащении контейнерных площадок во дворах, начать работу с населением над организацией раздельного сбора мусора, сформировать службу контроля для пресечения деятельности нелегальных перевозчиков. За пять месяцев из перечисленного не сделано ничего, кроме закупки техники и контейнеров. Но и их недостаточно. Такое начало работы оператора можно назвать коротко: провал, - говорит региональный координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка. Карта свалок" Константин Глушенок.

По данным общественников, уборку во дворах экстренно проводят муниципальные учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Сельские администрации вывозят отходы за счет средств районной казны.

Напоследок все-таки о хорошем. В Светлоярском районе совсем недавно заработал один из крупнейших в России полигонов. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в его зону обслуживания входят южная часть Волгограда, Октябрьский, Светлоярский и Котельниковский район. Площадку включили в государственный реестр объектов размещения отходов и лицензировали. Ее мощности позволяют принимать до трех миллионов кубометров мусора в год. На полигоне используют систему сбора и утилизации биогаза, что минимизирует выбросы в атмосферу. Предусмотрена защита от возгорания. Кроме того, поблизости созданы сортировочные мощности.

В ближайшие три года в Волгоградской области планируют направить 665,6 миллиона рублей на создание дополнительных мусороперерабатывающих комплексов. Прежде всего, речь о небольшом объекте в Михайловке, мощность которого составит сто тысяч тонн ТБО в год.

Как у соседей

В Ростовской области с 1 января все региональные операторы приступили к своей работе. На новогодних каникулах областная административная инспекция проводила ежедневный мониторинг санитарной обстановки в муниципальных образованиях. В итоге за праздники сотрудники инспекции выявили 345 навалов мусора. Наиболее загрязненными оказались Таганрог (145 мест) и Ростов-на-Дону (123 места).

- Все новое в такой сложной сфере, как утилизация отходов, воспринимается трудно. Объективно система сбора и вывоза мусора стала лучше и экологически безопаснее. Проблемы еще, несомненно, есть, но они останутся на особом контроле до полного решения, - отметил начальник региональной административной инспекции Николай Копичка.

А вот на Кубани новая система обращения с ТБО до сих пор не начала действовать. Как отметили в министерстве ЖКХ и ТЭК Краснодарского края, до конца 2018 года были пройдены все необходимые процедуры, утверждены новые тарифы, однако не во всех районах успели выбрать регионального оператора. Например, конкурсы провалились в Усть-Лабинской и Мостовской зонах из-за отсутствия заявок. Впрочем, закон позволяет осуществить этот переход в течение года. Сегодня действует единственный оператор только в Краснодаре и Динском районе. Но все равно в январе в микрорайонах кубанской столицы на контейнерных площадках образовались стихийные свалки из мешков и мебельной рухляди. Сейчас власти города начали масштабную уборку: до конца января предстоит привести в порядок более 1800 контейнерных площадок. В среднем рядом с каждым контейнером необходимо убрать от трех до восьми кубометров мусора.