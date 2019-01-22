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22.01.2019 12:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Все операторы заняты

Начало нового года волгоградцам запомнится мусорными завалами
Текст: Александр Гавриленко, Роман Мерзляков, Анна Юркова
Российская газета - Экономика Юга России № 12(7770)
Новогодние праздники напомнили волгоградцам о том, что по восточному календарю 2019-й - это год Золотой свиньи. С 1 января в области начал действовать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. И сразу начались проблемы: мусор вывозили крайне нерегулярно, из-за чего вокруг контейнеров вырастали курганы из набитых пакетов.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сели на тарифы

А теперь о том, почему "свинья" все же золотая. 20 декабря прошлого года был утвержден предельный (то есть регоператор может его снизить, что, однако, вряд ли произойдет) тариф на вывоз и утилизацию мусора. С учетом нового 20-процентного НДС он составил 557 рублей 86 копеек за кубометр отходов.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Плата за услугу для жителей многоквартирного жилфонд (рассчитанная по нормативу накопления отходов 0,206 кубического метра в месяц) составит 114,92 рубля. Для частного сектора норматив составляет 0,203 "куба" на одного человека, это 113,25 рубля в месяц. Деньги теперь берут не с квадратного метра, как ранее, а в зависимости от числа проживающих, так как отходы производят люди, а не жилплощадь.

- Теперь весь мусор попадает на полигоны, а не в овраги и лесополосы. Логично, что это привело к номинальному увеличению реального объема отходов. Нормативы устанавливаются на основании замеров в течение года, - отметила председатель облкомитета тарифного регулирования Светлана Горелова. - В среднем рост платежа в Волгограде составил четыре процента.

Отходы вывозят на шесть полигонов в разных уголках региона. По словам Гореловой, одна "образцовая" четырехподъездная пятиэтажка в Тракторозаводском районе, откуда мусор отправляют в Волжский, обходится регоператору в пять тысяч рублей в месяц. В итоге в структуре его расходов 48 процентов приходится на транспортировку ТБО как собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. 28 процентов - захоронение и обработка мусора, 17 процентов - НДС. Расчетная предпринимательская прибыль оператора не превышает одного процента.

Нашествие отходов

Но вернемся к мусорному коллапсу, подпортившему каникулы. По данным регоператора, в Волгоградской области за новогодние праздники вывезли более 140 тысяч кубометров ТКО. Якобы в этот период объем мусора почти на четверть превысил среднесуточные расчетные значения.

Однако некоторые компании, которые были должны доработать до конца года, бросили выполнять свои обязанности уже с 20-х чисел декабря.

Фото: Пресс-служба министрества ЖКХ Республики Крым
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- Мы пытались договориться: мол, предупреждайте, откуда вы уходите, там будем работать мы. Но не получилось. В итоге в канун праздников стали появляться мусорные завалы. Сейчас исправляем ситуацию. В круглосуточном режиме работает более 80 машин. За это время вывезли мусор с 560 точек накопления ТБО, образовавшихся за праздники, - прокомментировал и. о. генерального директора ООО "Управление отходами - Волгоград" Алексей Савенков. - Есть еще проблемы, связанные с переходом на новые более соверменные контейнеры. Но я думаю, что в ближайшие дни мы полностью наладим работу.

В муниципальных районах проблема решается еще медленнее, чем в региональном центре. На это представитель компании заявил, что мгновенно охватить такую территорию в России может только министерство обороны. Тем не менее в конце месяца будет дополнительно закуплено еще 23 машины (январские праздники сорвали некоторые ранее запланированные поставки транспорта). Кстати, в этом вопросе у коммунальщиков были определенные трения с исполнительной властью. "Управление отходами" настаивало на импортных автомобилях, что еще немного повысило бы тариф, а все расходы в конечном счете ложатся на потребителей. Профильный комитет настоял, чтобы использовались российские грузовики.

- По просьбе руководства комитета, считающего "КамАЗ" лучшей машиной, мы купили их. И что вы думаете? Из шести абсолютно новых машин сейчас три стоят на гарантийном ремонте: дошли с поломкой двигателя, - сказал Савенков.

Хоп, мусорок!

В Общественной палате региона спокойно смотрят на происходящее, называя это неизбежным адаптационным периодом, но многие активисты Народного фронта указывают на то, что, к сожалению, свалки по-прежнему разрастаются. Значит, неконтролируемый выброс мусора продолжается.

В областном отделении Народного фронта рассказали, что проехали по нескольким районам Волгограда и убедились: захламляют. Жители отметили появление в некоторых дворах новых пластиковых контейнеров. Но почему-то их стало меньше: где было четыре, теперь только два. В области всего 5200 контейнерных площадок, оператор приобрел 5395 контейнеров. Этого недостаточно.

Фото: Наталья Онищенко
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- Новый региональный оператор был определен конкурсом в конце июля прошлого года. Период с августа по декабрь стал для компании переходным. Она должна была уточнить территориальную схему размещения отходов, произвести расчет необходимой специальной техники в соответствии с накапливаемыми объемами мусора, наладить взаимодействие с существующими перевозчиками, организовать поступление отходов на лицензированные полигоны, выстроить взаимодействие с управляющими компаниями в обслуживании и оснащении контейнерных площадок во дворах, начать работу с населением над организацией раздельного сбора мусора, сформировать службу контроля для пресечения деятельности нелегальных перевозчиков. За пять месяцев из перечисленного не сделано ничего, кроме закупки техники и контейнеров. Но и их недостаточно. Такое начало работы оператора можно назвать коротко: провал, - говорит региональный координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка. Карта свалок" Константин Глушенок.

По данным общественников, уборку во дворах экстренно проводят муниципальные учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Сельские администрации вывозят отходы за счет средств районной казны.

Напоследок все-таки о хорошем. В Светлоярском районе совсем недавно заработал один из крупнейших в России полигонов. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в его зону обслуживания входят южная часть Волгограда, Октябрьский, Светлоярский и Котельниковский район. Площадку включили в государственный реестр объектов размещения отходов и лицензировали. Ее мощности позволяют принимать до трех миллионов кубометров мусора в год. На полигоне используют систему сбора и утилизации биогаза, что минимизирует выбросы в атмосферу. Предусмотрена защита от возгорания. Кроме того, поблизости созданы сортировочные мощности.

В ближайшие три года в Волгоградской области планируют направить 665,6 миллиона рублей на создание дополнительных мусороперерабатывающих комплексов. Прежде всего, речь о небольшом объекте в Михайловке, мощность которого составит сто тысяч тонн ТБО в год.

Как у соседей

В Ростовской области с 1 января все региональные операторы приступили к своей работе. На новогодних каникулах областная административная инспекция проводила ежедневный мониторинг санитарной обстановки в муниципальных образованиях. В итоге за праздники сотрудники инспекции выявили 345 навалов мусора. Наиболее загрязненными оказались Таганрог (145 мест) и Ростов-на-Дону (123 места).

- Все новое в такой сложной сфере, как утилизация отходов, воспринимается трудно. Объективно система сбора и вывоза мусора стала лучше и экологически безопаснее. Проблемы еще, несомненно, есть, но они останутся на особом контроле до полного решения, - отметил начальник региональной административной инспекции Николай Копичка.

А вот на Кубани новая система обращения с ТБО до сих пор не начала действовать. Как отметили в министерстве ЖКХ и ТЭК Краснодарского края, до конца 2018 года были пройдены все необходимые процедуры, утверждены новые тарифы, однако не во всех районах успели выбрать регионального оператора. Например, конкурсы провалились в Усть-Лабинской и Мостовской зонах из-за отсутствия заявок. Впрочем, закон позволяет осуществить этот переход в течение года. Сегодня действует единственный оператор только в Краснодаре и Динском районе. Но все равно в январе в микрорайонах кубанской столицы на контейнерных площадках образовались стихийные свалки из мешков и мебельной рухляди. Сейчас власти города начали масштабную уборку: до конца января предстоит привести в порядок более 1800 контейнерных площадок. В среднем рядом с каждым контейнером необходимо убрать от трех до восьми кубометров мусора.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Волгоградская область Волгоград ЮФО Краснодарский край Краснодар ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Реформа по сбору и утилизации отходов
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