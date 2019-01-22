Сергей Кулик - владелец первой в Крыму устрично-мидийной фермы в южнобережном поселке Кацивели. В этом году его предприятию исполнится 14 лет. И вот уже 4,5 года предприниматель не может переоформить договор аренды на свои пять гектаров водной глади и небольшой участок на суше.
- По поводу участка у меня три с половиной года идет суд в Москве, - рассказал предприниматель корреспонденту "РГ". - На судебные издержки и перелеты за это время я потратил уже около двух миллионов рублей.
Изменения в законодательство бизнесмен встретил со сдержанным оптимизмом. Говорит, нужно дождаться окончательных формулировок.
- Формулировку в поправках за последние 3,5 года меняли три раза. Два или три раза вносили изменения в федеральный закон 148 "Об аквакультуре". И каждый раз эти правки были усеченными, допускающими двойную трактовку. Что в итоге дадут нам законодатели? - спрашивает предприниматель. - Надеюсь, мы действительно сможем без конкурса заключить договор на уже освоенную нами акваторию.
Прежде всего, полагает Кулик, необходимо увеличить господдержку отрасли и создать государственную страховую компанию, которая возьмет на себя риск, связанный с этим бизнесом.
- В Крыму сезон штормов длится с начала декабря до конца марта, зачастую в это время мы теряем до 50 процентов урожая устриц и мидий, - говорит Кулик. - Частные страховые компании, когда узнают об этом, отказываются с нами работать.
Но даже в сегодняшних условиях аквакультура в Крыму динамично развивается. По официальным данным, менее чем за год число предприятий этой отрасли выросло с девяти до 17.
Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства РК:
- Изменения в аквакультурном законодательстве мы в Крыму ждали давно. Теперь у рыбоводов появляется механизм интеграции в российское правовое поле без риска потерять право пользования водным объектом или его частью. А это уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, изменения ставят в равные конкурентные условия рыбоводов Крыма и Севастополя с их коллегами из других субъектов РФ.