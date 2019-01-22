Госдума РФ приняла во втором чтении изменения в федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве)", уравнивающий в правах всех участников этого специфического бизнеса. С особым нетерпением законодательных изменений ждали в Крыму, ведь они позволяют рыбоводным хозяйствам полуострова, которые до сих пор фактически работали по украинским документам, заключить новый договор пользования участками, причем без проведения торгов, конкурсов или аукционов. Сделать это планируется до 1 января 2020 года.

Сергей Кулик - владелец первой в Крыму устрично-мидийной фермы в южнобережном поселке Кацивели. В этом году его предприятию исполнится 14 лет. И вот уже 4,5 года предприниматель не может переоформить договор аренды на свои пять гектаров водной глади и небольшой участок на суше.

- По поводу участка у меня три с половиной года идет суд в Москве, - рассказал предприниматель корреспонденту "РГ". - На судебные издержки и перелеты за это время я потратил уже около двух миллионов рублей.

Изменения в законодательство бизнесмен встретил со сдержанным оптимизмом. Говорит, нужно дождаться окончательных формулировок.

- Формулировку в поправках за последние 3,5 года меняли три раза. Два или три раза вносили изменения в федеральный закон 148 "Об аквакультуре". И каждый раз эти правки были усеченными, допускающими двойную трактовку. Что в итоге дадут нам законодатели? - спрашивает предприниматель. - Надеюсь, мы действительно сможем без конкурса заключить договор на уже освоенную нами акваторию.

Прежде всего, полагает Кулик, необходимо увеличить господдержку отрасли и создать государственную страховую компанию, которая возьмет на себя риск, связанный с этим бизнесом.

- В Крыму сезон штормов длится с начала декабря до конца марта, зачастую в это время мы теряем до 50 процентов урожая устриц и мидий, - говорит Кулик. - Частные страховые компании, когда узнают об этом, отказываются с нами работать.

Но даже в сегодняшних условиях аквакультура в Крыму динамично развивается. По официальным данным, менее чем за год число предприятий этой отрасли выросло с девяти до 17.

Комментарий

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства РК:

- Изменения в аквакультурном законодательстве мы в Крыму ждали давно. Теперь у рыбоводов появляется механизм интеграции в российское правовое поле без риска потерять право пользования водным объектом или его частью. А это уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, изменения ставят в равные конкурентные условия рыбоводов Крыма и Севастополя с их коллегами из других субъектов РФ.