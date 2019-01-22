СК рассказал о ходе расследования ЧП в Черном море

Появилось официальное заявления СК РФ о ходе расследования уголовного дела по факту гибели моряков на судах "Канди" и "Маэстро" в Черном море.

- В связи с возникновением пожара на двух судах, которые находились в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив, российскими властями было принято решение об оказании помощи силами спасательными теплоходов "Меркурий" и "Демидов", - сообщили в ведомстве. - В результате поисково-спасательной операции на борт российских судов были подняты выжившие моряки, а также тела погибших. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Как добавили в СК, консульские должностные лица Турецкой Республики и Республики Индия проинформированы о ходе спасательной операции и проводимой российским следствием работе.

Напомним, в результат ЧП погибли десять человек, еще столько же пока не найдены. Спасти удалось 12 моряков.