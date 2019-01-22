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22.01.2019 12:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пиратство ХХI века

Трагедия в Шахтах вновь напомнила о проблеме воровства газа
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 12(7770)
Трагедия в городе Шахты Ростовской области, когда из-за взрыва бытого газа погибли пять человек, поставила ребром проблему технического обслуживания газовых приборов в многоквартирных домах.

Как рассказали жильцы разрушенного дома на улице Хабарова, 16, в многоэтажке практически не работало отопление, поэтому люди отапливали квартиры с помощью газовых печей. Жильцы постоянно жаловались в управляющую компанию, но ничего не менялось.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Опубликованы требования к "умным" счетчикам для обязательной установки

Инспектирование служб, которые занимаются техобслуживанием газового оборудования, стоит усилить. Кроме того, в домах необходимо установить предупреждающее об утечке газа или пожаре оборудование. С таким предложением выступила зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от Ростовской области Лариса Тутова.

Власти провели мониторинг установленного в Шахтах газового оборудования. Предварительные расчеты показали, что около 14 тысяч отопительных газовых приборов могли быть самостоятельно установлены в жилых домах города.

"Как сегодня докладывали руководители газовых служб, есть необходимость внимательно изучить существующее законодательство, которое, к сожалению, имеет прорехи. Часто люди самостоятельно устанавливают в квартирах отопительные приборы. И в городе Шахты, по оценкам специалистов, таких квартир может быть около 14 тысяч", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Как в Ростове УК довела многоквартирный дом до разрухи

Не стоит сбрасывать со счетов и манипуляции с счетчиками газа, когда ради снижения показателей потребления газа злоумышленники вносят изменения в их конструкцию, а ведь любое вмешательство чревато утечкой газа. По данным газовой службы региона, только в ноябре сотрудники компании выявили 178 случаев вмешательства в работу приборов учета. Ущерб составил 20,4 миллиона рублей. А всего в прошлом году в Ростовской области выявлено 2004 факта вмешательства в работу газовых счетчиков. Сумма ущерба превысила 137 миллионов рублей. Больше всего нарушений целостности пломб на Ростовском, Таганрогском и Зерноградском участках компании.

По словам специалистов, некоторые горожане во время ремонта "прячут" кран перекрытия газа. Однако этого делать нельзя, так как, если произойдет утечка газа, до крана быстро не добраться. Бывает, что от основной трубы к плите тянут резиновый шланг. Кроме того, в зоне риска старые газовые плиты, состояние которых близко к аварийному.

Кстати

В ноябре прошлого года Минстрой РФ разработал меры противодействия махинациям с газовыми счетчиками. Проект поправок в правила поставки газа размещен для общественного обсуждения. При обнаружении несанкционированного вмешательства в работу газового счетчика будет проведен перерасчет платежей за последние три месяца по нормативам потребления в десятикратном размере. Незаконная врезка в газовую трубу обернется перерасчетом платежей по нормативу за последние полгода.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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